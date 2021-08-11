紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約布魯克林 Flatbush10日晚間發生一起悲劇，一名父親將自己19個月大的小兒子交給11歲和9歲兒子在家中照顧，自己外出工作，結果小兒子不幸被家中寵物狗咬死。

根據警方該起案件發生在10日晚間10時40分Flatbush一棟私人住宅內，當時母親在外工作，之後父親也因工作需要外出，不得不讓三個兒子留在家中，其中特別叮囑11歲和9歲兒子要幫助照顧19個月大的兒子。

在父親離開後，家中飼養的一隻羅威納犬開始狂啃小兒子，並將其肩膀、脖子咬傷；兩個兒子見狀害怕得跑出去求助，鄰居幫助進入屋內後，發現小兒子已經渾身是血，送醫搶救不治，於當晚11時30分死亡。

警方目前已經將該羅威納犬送至動物管理局，受害者信息暫時未對外公布，也不確定是什麼導致了此次攻擊；但據其中一名兒子，該羅威納犬此前也曾攻擊過家中其他成員。

據悉羅威納犬是一種十分受歡迎的寵物犬，雖然具有一定攻擊性但因其威風外表，受到不少愛狗人士喜歡，此外他還是世界上咬合力最強的犬類之一。

(影音來源：CBS New York YouTube頻道)