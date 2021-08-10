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紐約州長葛謨閃辭 與心腹官邸密商4小時 促下台關鍵

葛謨下台 副州長霍楚接任 成紐約首位女州長

記者胡玉立／綜合報導
霍楚將成為紐約州第57任州長。（美聯社）
霍楚將成為紐約州第57任州長。（美聯社）

紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)10日辭職後，現年62歲的副州長霍楚 (Kathy Hochul) 準備接手，將成為紐約州第57任州長，也是該州史上首位女州長；儘管霍楚未必家喻戶曉，但她並非政壇新人；多位民主黨人士肯定由她接任州長，指霍楚為人務實堅定、並了解紐約州的複雜性，是「這令人難過局面下的圓滿結局。」

葛謨宣布辭職後，霍楚發表簡短聲明，指葛謨的決定是「正確做法，符合紐約人的最大利益」，「身為曾在各級政府任職及備位繼任者，我已準備成為領導紐約州的第57任州長。」

霍楚準備接手葛謨職位。（美聯社）
霍楚準備接手葛謨職位。（美聯社）

與葛謨長期佔據媒體版面的強勢領導作風相比，霍楚近年來基本上遠離公眾視線；在州檢察長公布調查葛謨報告後，霍楚聲明指出，性騷擾「在任何工作場所都不可接受，公務領域當然也不行」，「州檢察長的調查紀錄州長對多名女性的可憎、非法行為；我相信這些女性並欽佩她們勇敢挺身而出。無人可凌駕於法律之上。」

霍楚成長於紐約西部一個愛爾蘭天主教工人階級家庭，父親是鋼鐵工人和工會組織者；她曾表示，父親是她政治觀點背後的推力。

霍楚畢業於雪城大學(Syracuse University)，在華府美國天主教大學(Catholic University of America)獲法律學位，在華府律師事務所任職、替紐約州民主黨籍國會議員工作，然後回紐約展開政治生涯。

民主黨人士：令人難過局面下的圓滿結局

1980年代霍楚首次當選公職，成為水牛城近郊的漢堡市鎮委員，2007年選上伊利郡郡長。

2011年，霍楚贏得國會眾議員特別選舉，推翻一直由共和黨控制的地區，但2012年競選連任敗給共和黨人柯林斯(Chris Collins)；2014年葛謨邀她搭檔競選州長，因葛謨2010年競選時曾輸掉伊利郡，霍楚被認為可替葛謨加分。

霍楚擔任副州長期間表現勤奮，每年都逐一訪問全州62郡，疫情期間也持續如此。

前伊利郡民主黨主席勒尼漢(Len Lenihan)稱，霍楚升任州長是「非常悲傷局面下的圓滿結局」 ，很少有人像她一樣為上任做好準備。

州府人士表示，霍楚並不屬於葛謨核心圈，抗疫期間不像葛謨一樣獲得極高的全美關注度，但也因此避開葛謨醜聞陰影；知情人士稱，二人過去兩周並未交流。

霍楚並未談到自己是否會在2022年競選紐約州長，紐約州民主黨籍聯邦眾議員拉斐爾斯（John LaFalce）說，「霍楚當上州長後，將在2022年春季初選擁有陣容龐大的軍隊，我認為她會獲勝。」

紐約州 葛謨 民主黨

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