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性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨今宣布辭職

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葛謨律師：調查報告充滿偏見 意在羅織罪狀

記者和釗宇／紐約報導
深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日委託其律師格拉文(Rita Glavin，圖)對州檢察長性騷案調查報告做出回應。美聯社
深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日委託其律師格拉文(Rita Glavin，圖)對州檢察長性騷案調查報告做出回應。美聯社

深陷性騷醜聞的紐約州葛謨(Andrew Cuomo)，10日委託其律師格拉文(Rita Glavin)對州檢察長性騷案調查報告做出回應；格拉文表示，葛謨沒有被公平對待，所謂獨立調查並沒有完整的採納所有證據，僅收錄了不利於葛謨的證據，而且也沒有給葛謨公平的回應機會，「這項調查充滿偏見，從一開始就帶著有罪推定的前提，目的就是給州長羅織罪名。」

州檢察長詹樂霞(Letitia James)2日公布葛謨性騷指控的調查報告，認定葛謨對11名女性實施性騷；儘管葛謨同日發表聲明否定這些指控，但大部分紐約州民選官員已經要求葛謨下台，州眾議會已加速彈劾程序並要求葛謨團隊13日前提交辯護證據。

格拉文再次表示，調查報告中的內容不是事實，「所謂調查根本不是獨立調查，漏掉了關鍵證據，從第一天起就是在給州長羅織罪狀。」她說，自報告出爐以來，媒體和輿論一直在煽風點火、助長偏見，但從沒有人仔細看過報告的內容是否屬實。

格拉文對報告中的大部分指控做出回應；例如，對日前上鏡的前州府員工卡米索(Brittany Commisso)有關葛謨襲胸、襲臀的指控，格拉文說，調查團隊沒有收集能夠證明其結論錯誤的證據，也沒有詢問當時在場的其他目擊證人；卡米索聲稱葛謨在去年11月25日襲胸，但州長辦公室的紀錄是她僅在11月16日到過辦公室，「但這些都沒被列作證據。」

格拉文表示，葛謨確實經常開玩笑，例如做新冠檢測的時候公開誇醫務人員「穿防護服很好看」，「但這是性騷擾嗎？報告中對許多照片的解讀都很主觀，葛謨經常有擁抱親吻的動作，但都是正常動作；有時他也會關心下屬，問一些個人生活情況，比如是否有男朋友、有沒有小孩，但這是性騷擾嗎？參議員舒默也這樣做呢。」

她說，「我也是女人，提出指控的女人應該被相信，應該被公平對待，但男人同樣應當被相信、被公平對待，每個人都應該有發聲的機會；美國是法治國家，而不應該是暴民政治、媒體政治，州長應該受到公平對待，但很遺憾這沒有發生。」

葛謨 性騷擾 紐約州

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