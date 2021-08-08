我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨及幕僚長德羅莎。（美聯社）
紐約州長葛謨及幕僚長德羅莎。（美聯社）

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)深陷性騷擾醜聞，幾乎已眾叛親離，甚至多個地方檢察官及警局已啟動刑事調查，但他仍拒辭職，且據其高級顧問表示，他計畫打持久戰，抗爭到底。而長期作為葛謨左膀右臂、被爆出在葛謨系列醜聞中一直幫其設法掩蓋的高級助理德羅莎(Melissa DeRosa)，8日晚間宣布不堪壓力而辭職。

副州長霍楚(Kathy Hochul)的幕僚則透露，她已在為葛謨辭職或遭彈劾下台後繼任州長做準備，並預計幾周之內就可能繼任。

華爾街日報報導，兩名知情人士表示，霍楚上周已經致電相關人士諮詢就任州長之後的首要事項，包括人事任免，決定哪些葛謨的原班人馬可以留任；霍楚在電話中說，作為州長的第一順位繼任者，預計幾周之內就可能繼任。

如果葛謨下台、霍楚繼任，她將成為紐約史上首位女性州長；雖然霍楚在西紐約州家喻戶曉，但州府人士表示，霍楚並不屬於葛謨的核心圈，因此抗疫期間並不像葛謨一樣獲得極高的全美關注度，但也因此避開葛謨醜聞的陰影；知情人士稱，二人過去兩周並未交流。

霍楚辦公室的一名員工則表示，霍楚正在從多個渠道獲取建議，但並無有關葛謨下一步如何計畫的內部消息；這名員工表示，副州長的職責之一就是準備好繼任州長；霍楚對葛謨醜聞的表態非常小心，在州檢察長辦公室公布報告後，霍楚僅表示，「報告記錄了州長令人惡心且違法的行為，沒有人能凌駕於法律之上」，但她並未如大多數民選官員一樣要求葛謨辭職。

州眾議會司法委員會周一將更新彈劾調查進展，已令葛謨法律團隊在13日前提交辯護證據；不過，政壇內部人士以及葛謨的律師均預計葛謨不會辭職，可能展開持久戰。

紐約州民主黨委員會主席雅各布斯(Jay Jacobs)表示，「據我所知了解的信息，葛謨仍在想方設法抗爭，講出他自己的故事；但我認為，一定程度上來講，目前他所擁有的支持不足以讓他翻盤。」葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)則表示，「據我所知州長沒有辭職的計畫。」

除了性騷指控外，州眾議員的彈劾調查還將聚焦州府隱瞞養老院新冠疫情的事件、葛謨涉嫌不當使用公共資源出書以及利用職務便利為他圈內人士優先提供新冠檢測機會等問題；一些州眾議員急於進行彈劾起訴投票，但司法委員會成員表示，調查可能要一個月才能完成；根據紐約州法律，州眾議會的彈劾投票和參議會的彈劾審判日期，必須至少間隔30天；如果眾議會通過了彈劾起訴，霍楚將在參議會和州高等法院做出彈劾審判前暫代州長職務。

葛謨 紐約州 彈劾

上一則

利用Citi Bike新詐騙手法 偷換二維碼騙財

延伸閱讀

控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責

控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責
警方：確定遭襲胸女助理是受害者 葛謨可能被控行為不檢

警方：確定遭襲胸女助理是受害者 葛謨可能被控行為不檢
牛毓琳等提案 紐約州暫停驅逐令延至10/31

牛毓琳等提案 紐約州暫停驅逐令延至10/31
從川普到葛謨 看兩黨天壤之別

從川普到葛謨 看兩黨天壤之別
葛謨最嚴重性騷擾…遭襲胸女助理報案 州長恐被捕

葛謨最嚴重性騷擾…遭襲胸女助理報案 州長恐被捕

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25
紐約州長葛謨。美聯社

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

2021-08-06 22:31
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29

超人氣

更多 >
東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰