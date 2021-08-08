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史島打擊非法摩托車 今年已沒收56輛

記者黃伊奕╱紐約報導
史泰登島警方打擊非法摩托車，今年已沒收了56輛。（市警120分局提供）
史泰登島警方打擊非法摩托車，今年已沒收了56輛。（市警120分局提供）

史泰登島近期針對非法越野摩托車和ATV沙灘車帶來的噪音與交通安全問題進行大力執法，今年初至8月已經沒收了56輛該類型非法車輛；目前市議會也在尋求新立法，欲提高相應罰款和處罰力度。

史泰登島警方過去兩周在當地進行了多起打擊非法摩托車的執法行動，兩周內沒收非法越野摩托車和ATV沙灘車共計23輛，年初至今已經沒收了56輛該類車輛。

根據市府統計，今年第一季度，紐約市街道和人行道上駕駛非法車輛已經導致八人死亡、350人受傷，今年5月起紐約市就宣布提供100元賞金，鼓勵民眾向警方提供相關線索，進一步打擊非法持有這些車輛的行為。

目前紐約市法律要求，越野摩托車必須在政府註冊，並且按照要求安裝煞車燈、轉向燈、後視鏡等，沙灘車也要求註冊，但只能在公共道路以外地方使用。

目前對駕駛非法使用這些車輛罰金為首次500元，第二次違規1000元，但是市議會正在討論更高的罰金；提案市議員周奈(Mark Gjonaj)認為，目前處罰力度根本無法遏止這些非法行為，他提案把首次違規罰金提高到750元，第二次違規罰金提高到1500元。

紐約市 史泰登島

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