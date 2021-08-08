紐約市公校最重要的暑期作業：9日打完至少一劑疫苗

紐約市力推12歲以上青少年接種新冠疫苗，呼籲9日前應接種至少一劑，才能在開學返校前達成完整保護力。（歐新社）

華人家長徐佳在4月時頗花費一番力氣，終於給女兒送上一份特殊的16歲生日禮物：預約上新冠疫苗 的第一針。「孩子在家裡關了一年，對身心健康很不好，她自己也希望打完疫苗能跟朋友們出去玩，新學期也能安心返校上學。」她說。

紐約市公校 將於9月13日開學，全員返校上課。目前12至17歲的未成年人僅可注射輝瑞疫苗，該疫苗兩劑之間需間隔三周，完成接種後形成完全抗體，還需兩周；學生要想在開學前達成完全保護，9日是施打第一劑的最後時限。

根據市府數據，截至8日，紐約市12至17歲的青少年中，有50%已接種至少一劑疫苗；包括公校教職員工在內的市教育局雇員，則有超過六成接種至少一劑。市長白思豪(Bill de Blasio)已在上月26日宣布，包括公校教師在內所有市府雇員必須接種新冠疫苗，否則將面臨每周接受篩檢。

「疫苗是疫情結束的關鍵，只要有多一個青少年接種，就意味著能保護更多人遠離疾病。」市教育總監波特(Meisha Porter)此前宣布，教育局投入130萬元的宣傳經費，在開學前的最後時刻推動更多學生接種疫苗，以安全和安心返校：「我希望所有公校學生能完成這份暑期作業：去打疫苗。」

新冠疫情爆發至今已一年半，民眾此前普遍認為兒童和青少年感染概率很低，發展為重症可能性更低；但隨著疫情發展，Delta等變種病毒肆掠，疫情情勢發生改變。根據美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)數據顯示，全美7月有近7萬2000名18歲以下未成年人感染新冠，比6月數據增加整整5倍；國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)便指出，很明顯變種病毒Delta對兒童的危害更大。

紐約市規模最大的華人醫生集團「仁德醫生」(Rendr)的兒科醫生鐘蔚便指出，從美國兒科學會最新數據來看，兒童確診病例已占全美確診數的14%，家長不應掉以輕心。另一名兒科醫生陳毓青也表示，有一些孩子在染疫後，很可能出現嚴重的多系統炎症綜合征（MIS-C），甚至會有死亡風險；而對於有慢性病的兒童與青少年來說，感染新冠更加危險，她的病人中便有一位患有哮喘的16歲患者感染新冠後，出現缺氧、高燒不退等症狀，多次住院治療才得以康復，並在出院後立即去打新冠疫苗。

一些家長擔憂孩子接種疫苗後可能的副作用，尤其是近期曝出的心肌炎副作用；兒童及青少年專科醫生張漢表示，心肌炎這類嚴重副作用的概率其實非常小，其診所已為超過800名12至17歲的青少年接種輝瑞疫苗，無一人有心肌炎等嚴重併發症。

張漢表示，青少年接種後，絕大部分只有輕微的副作用反應，包括局部紅腫，全身乏力，頭疼和低燒等，通常兩三天內就消失。他也表示，此前絕大部分學生在家上網課，與人接觸少，因此給人以未成年人感染率低的印象；而一旦返校復課，上學路上及在校期間將接觸眾多人，要想防疫，「除了打疫苗，沒有更好的辦法。」

張漢表示，除非是有嚴重過敏病史，或者極個別有其他重症疾病正在做化療，否則所有適齡孩子都應該打新冠疫苗；而12歲以下孩子目前無法打疫苗，家長則應在開學前，就先訓練好這些低齡子女養成良好防疫習慣，譬如適應長時間戴口罩，訓練孩子在口罩破損或弄濕後如何正確換口罩，以及教子女正確洗手方式，培養洗手習慣等。

紐約州衛生廳5日宣布不出台統一校園防疫指南，由地方政府或學區自行決定；紐約市府則已宣布，新學期不論接種疫苗與否，教職工和學生在校內都需戴口罩，並保持三呎社交距離。市府也在緊鑼密鼓趁開學前更新公校教學樓的通風設備，為每間教室安裝兩台空氣淨化器。

但市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)指出，公校盡可能完善多項防疫措施維持學生健康，「但最好的保護，仍是接種疫苗。」

市府指出，所有市民已能在居家半哩內找到新冠疫苗接種點，隨到隨接種，甚至能在網站vaccinefinder.nyc.gov或致電(877)-829-4692預約及安排免費的接駁車輛服務；家長也可聯絡子女的小兒科醫生或家庭醫生，儘快為子女接種疫苗。