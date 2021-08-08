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中央公園明星動物 貓頭鷹貝瑞車禍亡

世界新聞網／即時報導
紐約中央公園深受眾人喜愛的貓頭鷹「貝瑞」，6日不幸與車輛相撞身亡。（Getty Images）
紐約中央公園深受眾人喜愛的貓頭鷹「貝瑞」，6日不幸與車輛相撞身亡。（Getty Images）

紐約中央公園保護協會6日在推特上宣布，公園內一隻廣受大眾喜愛的貓頭鷹貝瑞(Barry)，6日深夜約2時30分與公園內的維護車輛相撞，不幸死亡，引發廣大網友哀悼。

貝瑞去年10月首次於中央公園現蹤後，受到大批愛鳥者關注，還幫牠設立了社群媒體帳號。她6日的死訊也讓大批網友紛紛po出照片和影片，來紀念這隻中央公園明星住民。

貝瑞是一隻雌性橫斑林鴞，儘管貓頭鷹是夜行性動物，貝瑞卻常常於白天在中央公園現身，成為遊客熱愛的明星動物。

中央公園 社群媒體 紐約 推特

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