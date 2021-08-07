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疫情反彈 紐約長島一周連續四日增逾600新冠病例

紐約「夏日街道」回歸 跑步騎車遛狗 享受無車7哩路

記者金春香／紐約報導
夏日街道每個路口都有工作人員指揮交通，示意民眾通行或停止，民眾可從南至北或反方向進行活動，享受沒有機動車通行的美好戶外夏日。（記者金春香／攝影）
夏日街道每個路口都有工作人員指揮交通，示意民眾通行或停止，民眾可從南至北或反方向進行活動，享受沒有機動車通行的美好戶外夏日。（記者金春香／攝影）

已連續舉辦12屆的「夏日街道」活動在去年因疫情停辦後，今年全面回歸，7日迎來首場，吸引眾多民眾在貫通南北、長達7哩的「無車通道」上盡情騎行、跑步、遛狗、滑板等，此外四個休息站點還有各種遊戲和表演，很多家庭帶小孩前來觀賞和玩耍。

7日上午7時至下午1時，市公園局在布碌崙(布魯克林)大橋至中央公園間的拉菲逸街(Lafayette St.)、中央街(Center St.)和公園大道(Park Ave.)上，打造一條寬敞的無車通道，每個路口都有工作人員指揮交通，示意民眾通行或停止，民眾可從南至北或反方向進行活動，享受沒有機動車通行的美好戶外夏日。

交通局並在富利廣場(Foley Square)，Astor Place，中城26和27街，以及靠近中央公園的51街處設置四個休息站，設有飲水站、新冠疫苗接種站、急救護理站、食物供給站，以及多種遊戲和表演。

在富利廣場休息站，有來自雜技團體的藝術表演，在極具異域風情的音樂伴奏下，女雜技演員在柔軟的高竿上來回舞動，做出高難度動作，民眾連連喝采。

正在為今年的紐約馬拉松做準備的許雯此前多年參加夏日街道活動，有時跑步有時騎車，她說在沒有車輛的寬敞街道上來回一個長跑能有14哩，正是她每周末備戰馬拉松進行中長跑訓練的距離，通常在中央公園內訓練的她認為有機會換個環境，既能觀賞紐約街景，還能看到街道上大家走出疫情的陰霾，令她心情愉悅。

根據交通局數據，近年來每年都有近30萬人參與夏日街道活動，去年因疫情停辦，今年終於回歸，錯過7日的民眾，可以在下周六14日同一時間享受今年的最後一次夏日街道活動。

夏日街道富利廣場休息站有雜技表演，吸引很多民眾駐足觀賞。（記者金春香／攝影）
夏日街道富利廣場休息站有雜技表演，吸引很多民眾駐足觀賞。（記者金春香／攝影）
民眾在夏日街道富利廣場休息站與「NYC」巨型標誌合影留念。（記者金春香／攝影）
民眾在夏日街道富利廣場休息站與「NYC」巨型標誌合影留念。（記者金春香／攝影）
夏日街道每個路口都有工作人員指揮交通，示意民眾通行或停止，民眾可享受沒有機動車通...
夏日街道每個路口都有工作人員指揮交通，示意民眾通行或停止，民眾可享受沒有機動車通行的美好戶外夏日。（記者金春香／攝影）
夏日街道每個休息站都設置飲水站。（記者金春香／攝影）
夏日街道每個休息站都設置飲水站。（記者金春香／攝影）

疫情 中央公園 紐約

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