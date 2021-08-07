我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧男子和女子4x400公尺接力 都由美國摘金

亞馬遜要求員工上班戴口罩 打疫苗最高獎勵50萬現金

疫情反彈 紐約長島一周連續四日增逾600新冠病例

記者牟蘭／紐約報導
為避免疫情蔓延，紐約長島納蘇郡政府推廣「旅遊」接種計畫，鼓勵私營企業的雇員接種疫苗。(納蘇郡政府提供)
為避免疫情蔓延，紐約長島納蘇郡政府推廣「旅遊」接種計畫，鼓勵私營企業的雇員接種疫苗。(納蘇郡政府提供)

紐約長島納蘇郡與蘇福克郡本周疫情指數飆升，連續四天新增染疫人數超過600例，其中超過80%的住院患者確診為Delta變種病毒感染者。

根據州府7日公布的最新數據，納蘇郡日增412例染疫患者，蘇福克郡新增407例，共新增819例，為本周第四天新增染疫人數超過600例，日增陽性率為3.5%，為本周染疫人數最高。

對此，北岸大學醫院(North Shore University Hospital)的醫生法伯(Bruce Farber)表示，新冠變種病毒Delta已成為地區性與全國性的主要病毒傳播源，「現在Delta已成為疫情傳播的主要病毒，它的病毒性與傳播性都較一般的新冠病毒更強」。

位於蘇福克郡的紐約石溪大學醫院(Stony Brook University Hospital)目前尚未完全統計感染Delta變種病毒數據，但根據該院7月11日至7月19日核酸檢測數據顯示，超過90%的確診者感染了Delta變種病毒。

為了控制疫情，納蘇郡推廣「旅遊」接種計畫，這項計畫向企業提供新冠疫苗，鼓勵相關公司的雇員接種；納蘇郡的郡長郡長庫倫(Laura Curran)與衛生局局長艾森斯坦(Lawrence Eisenstein)表示，私人公司的業主決定員工是否需要接種疫苗，當局不強制干涉。

根據納蘇郡政府的最新數據，68.8%的當地居民至少接種了一針疫苗，61.9%的居民完全接種；庫倫表示，納蘇郡政府的計畫是鼓勵所有的大型與小型企業業主與雇員100%接種疫苗，「所有的雇員及其家庭成員，無論移民身分都可接種兩劑莫德納(Moderna)疫苗」。

疫苗 變種病毒 疫情

上一則

華裔萬泰妮在內 7法官獲提名國王郡高等法庭法官

下一則

華埠主幹道襲警 非洲裔機車男遭通緝

延伸閱讀

Delta病毒來勢洶洶 國際油價周線跌幅至少四個月最大

Delta病毒來勢洶洶 國際油價周線跌幅至少四個月最大
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
FDA：免疫力低下族群 追加施打第3劑疫苗

FDA：免疫力低下族群 追加施打第3劑疫苗
AZ混打mRNA疫苗 台專家：可對抗病毒變異株

AZ混打mRNA疫苗 台專家：可對抗病毒變異株
陳時中認疫苗供貨有「空窗期」 高端最快8/24開打

陳時中認疫苗供貨有「空窗期」 高端最快8/24開打

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25

超人氣

更多 >
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

1張圖／東奧獎牌榜 中國38金領先 美36金緊追

1張圖／東奧獎牌榜 中國38金領先 美36金緊追
曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光
吳亦凡才涉誘姦被捕 受害者再爆料「吃壯陽藥硬上」

吳亦凡才涉誘姦被捕 受害者再爆料「吃壯陽藥硬上」
葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷