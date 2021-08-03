紐約州長不只涉性騷「抗疫回憶錄」被疑濫權 牟利500萬

葛謨「美國危機：從新冠肺炎疫情中獲得的領導力教訓」一書，是否不當使用紐約州資源來寫書和打書的，也引發調查。（取自amazon網站）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)不只面臨性騷擾 調查，檢察官辦公室4月也開始調查，葛謨是否趁疫情期間不當使用該州資源來寫書和打書，葛謨估計藉此賺取逾500萬元。

據報部分職員參與葛謨籌備抗疫回憶錄「美國危機：從新冠肺炎疫情中獲得的領導力教訓」(American Crisis： Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)的過程，隨後引發此調查。

州議會目前分別針對葛謨進行廣泛的彈劾調查，了解有關葛謨的性騷擾指控，以及他是否不當使用州資源來撰書。

葛謨否認一切不當行為，包括他的性騷指控，以及他濫用州資源來寫書和打書的指控；他先前表示，政府職員參與其撰書的一切行動都屬自願，不過「偶爾」可能會被分派一些簡單的工作。

●是否瞞報養老院病歿數 FBI也要查

紐約州審計員在今年年初正式要求紐約州檢察長辦公室，針對有關州政府職員利用上班時間協助處理葛謨新書的指控，調查葛謨撰書過程是否涉及公訴罪。

州眾議會司法委員會(Judiciary Committee)主導州議會的調查，聘雇了獨立律師事務所，調查葛謨州政府處理疫情期間療養院患者病歿的爭議；該委員會也可能調查州政府是否隱瞞馬里奧·葛謨州長大橋(Gov. Mario M. Cuomo Bridge)可能有結構問題；這座橋連接紐約州洛克蘭郡(Rockland County)和威徹斯特郡(Westchester County)。

療養院醜聞也是聯邦調查的重心之一，葛謨與其幕僚被控蓄意隱瞞療養院內新冠病患死亡的真實情況。

知情人士透露，聯邦調查局(FBI)持續調查，葛謨與其幕僚是否在知情的情況下，提供有關療養院居民病歿的錯誤數據給司法部。

聯邦檢察官也在調查，葛謨州政府是否提供葛謨家人和其他有力人士特別待遇，讓他們在新冠疫情初期新冠檢測盒仍舊稀有之際，有特別管道可進行快篩。