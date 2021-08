紐約市7月槍擊案下降35% 但幫派街頭廝殺仍是大患

紐約市 警總局局長希爾(Dermot Shea)3日表示,儘管7月皇后區發生了一場由黑幫主導的血腥屠殺,導致十人牽涉其中並受傷;但根據最新統計數據顯示,過去一個月的槍擊 案件已減少了35%,幫派問題仍是威脅紐約市公共安全的一大隱患。

「這是自去年以來槍擊案數量連續第二個月下降。」希爾在接受NY1採訪時表示,這是進步,但問題是這個數字,依舊很高。

Gun violence is on the mind of every NYC cop. In 2020, your NYPD made 4,286 gun arrests — a 25 year high.



And this year, officers have already made more than 2,660 gun arrests — up 44% from this time last year.



