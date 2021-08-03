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紐約市7月槍擊案下降35% 但幫派街頭廝殺仍是大患

記者張晨／紐約報導
紐約市7月槍擊案下降是35% 但幫派街頭廝殺仍是大患。(市警提供)
紐約市7月槍擊案下降是35% 但幫派街頭廝殺仍是大患。(市警提供)

紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)3日表示，儘管7月皇后區發生了一場由黑幫主導的血腥屠殺，導致十人牽涉其中並受傷；但根據最新統計數據顯示，過去一個月的槍擊案件已減少了35%，幫派問題仍是威脅紐約市公共安全的一大隱患。

「這是自去年以來槍擊案數量連續第二個月下降。」希爾在接受NY1採訪時表示，這是進步，但問題是這個數字，依舊很高。

截至8月1日，警方應對的槍擊案增加了15%，從去年這個時候的777起增至900起；統計數據還顯示，在今年搶案涉及的受害者高達1057人，比去年增加了12%。

警方說，受害者包括7月31日——也就是7月的最後一晚，兩名槍手在北可樂娜大街(N Corona St.)上開槍時傷及的十人。

嫌犯在作案後騎著摩托車逃離現場，此前向三名三一會成員射擊40多槍，另有其他七名無辜傷者牽涉其中，其中包括一名72歲的耆老；3日市警宣布懸賞1萬元，徵集能幫助逮捕持槍嫌犯的線索。

希爾表示，市警正在竭盡全力遏制敵對的街頭幫派犯下暴力行為，今年已經有2660多人因持有非法槍支被逮捕，比去年增加了44%。

但他仍指出，探員們需要法庭和檢察官的幫助才能把那些犯下這些罪行的人送進監獄，不然一切調查、逮捕都是徒勞。

「如果去年99%因輕罪被捕的人都沒有進監獄，公眾會因此感到震驚嗎？」希爾說，對於重罪來說，這一百分比是93，「罪犯當然也知道這一點，相信我，他們知道，因為這就是現在的氛圍。」

他表示，當執法者談到精確警務時，就要貫徹這個詞，在整個執法系統中都需要這個詞的存在，「我們不能等到有人開槍才開始起訴」。

紐約市 槍擊 監獄

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