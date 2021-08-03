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紐約長島通過法案 警察可提告示威者 黑人民權人士不滿

記者牟蘭／紐約報導
為保護警員的生命安全，當局以12票贊成、6票反對，納蘇郡通過一項保護警察的法案。(庫倫辦公室提供)
為保護警員的生命安全，當局以12票贊成、6票反對，納蘇郡通過一項保護警察的法案。(庫倫辦公室提供)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)日前通過一項法案，為保護警員的生命安全，當局以12票贊成、6票反對，允許警察在某些特定的案件中向抗議者提出訴訟，最高可得5萬元的賠償；部分反對者指這項法案是對「黑人的命也是命」運動的報復。

這項法案2日以12票贊成、6票反對、1票棄權通過，引起部分人士的反對，更有人指這項法案具有爭議性，要求當局延遲其生效的時間；民權律師布魯溫頓(Frederick Brewington)表示，這項法案是試圖讓那些反對警察不當執法的聲音消失，損害他人的言論自由。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)對此表示，她一直為保護整個地區安全的警察自豪，重申將繼續反對減少警方的預算；她指，當天有不少立法委員對這項法案提出異議，她將與州總檢察長辦公室共同審核已通過的法案，並提出針對性的建議。

納蘇郡的懲教局警員沙利文(Brian Sullivan)說，他並不想每日帶著恐懼工作，盼望當局改變這一現狀，「我不想每天工作時還要考慮，今天我可能會被攻擊、咬傷、毆打或者刺傷，還必須以這是我工作的一部分『接納』它」。

提出這項法案的立法委員拉法贊(Josh Lafazan)稱，他的初衷是為了保護警察不再遭受攻擊與恐嚇；納蘇郡警察工會(PBA)對這項法案表示贊成，並稱該法案將避免警員在日益四起的仇警風氣中受到傷害。

根據這項法案，若有人歧視警察，最高可被罰2萬5000元，若在暴亂中出現歧視警察者，最高可罰5萬元；執法人員可視情況，對違反這項法案的人員處以最高達三倍的民事罰款。

警察 工作 歧視

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