部分紐約華人5日將集會 求海港城爆頭案被告判重刑

兩年前在海港城發生的鐵鎚殺人案。(本報檔案照)

紐約布碌崙 (布魯克林)海港城鐵鎚殺人案將在本周四(5日)迎來關鍵環節，被告馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)或因精神報告或協商認罪，向法官求減刑；死者家屬日前拜訪美國亞裔聯合社團聯合總會，呼籲社區民眾在庭審當天到法院外集會，爭取被告重判，亞總會將在曼哈頓 下東城提供專車前往，呼籲華人 積極參與。

2019年1月15日，馬湯諾維奇手持鐵鎚闖入羊頭灣的海港城自助餐廳，重擊三名華裔員工，34歲潘富暉、50歲潘子密以及60歲伍燦強不治；兇手遭控一級謀殺、仇恨犯罪等罪，最重最明成立可面臨終身監禁。

儘管已案發兩年，死者之一潘子密的太太依然密切追蹤此案，並試圖聯繫其他死者的家屬；她表示另一死者潘富暉的太太是她的姪媳婦，因家中還有幼童，所以平時很少出面與檢方配合，但庭審當日對方將會出席。

另外馬來西亞籍死者伍燦強在美沒有親人，潘太太嘗試通過當初有出面協調的馬來西亞旅美聯誼會，但消息回應其家人也已從大馬移民到海外，難以取得聯繫。

「我們需要正義、需要一個答案」，亞總會會長陳善莊表示，法律必須站在人民這邊，解釋這類種族仇恨犯罪會發生的原因，才能制止以後持續發生。

亞總會訂於5日(周四)早上9時在布碌崙國王郡高等法院外集會，地址是布碌崙Jay街320號；該會表示布碌崙民眾去到該址相當方便，搭乘R車到Jay街-Metrotech下站即可，為鼓勵更多來自其他區的華人參與，這次將在曼哈頓華埠提供專車。

民眾可在當天早上8時30分到福建同鄉會門口，地址是曼哈頓東百老匯街125號，了解更多信息，可撥打(929) 999-8800或(646)523-2340。