葛謨：紐約MTA、航港局員工 勞工節前接種檢測二選一

紐約州長葛謨2日宣布,大都會運輸署、紐新航港局將要求所有員工在勞工節之前接種疫苗,否則須接受每周強制檢測。(Getty Images)

紐約州新冠疫情日益嚴峻,州長葛謨 (Andrew Cuomo)2日宣布,大都會運輸署(MTA)、紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)將要求所有員工在勞工節之前接種疫苗,否則須接受每周強制檢測 ;州府目前仍在考慮是否出台口罩 令,葛謨敦促地方政府率先行動。

儘管MTA是州屬機構,但其人員並非州府員工,因此州府無法對員工下達強制接種命令,須有機構自行要求;葛謨表示,這一決定雖然具有爭議,但十分必要;此前,他已經要求所有州府公務員接種或強制檢測,州府下屬公立醫院面向公眾的醫務人員則必須接種,沒有檢測選項。

同時,葛謨還敦促疫情傳播風險較高地區的地方政府,對所有面向公眾工作人員採取接種或檢測二選一的政策,包括醫護、教師、養老院人員等;他也繼續敦促私營企業要求員工和顧客接種。

儘管聯邦疾病防治中心(CDC)此前更新指導,建議民眾無論是否接種,在室內場所都應戴口罩,但葛謨2日並未發布口罩令,稱州府目前仍在考慮之中,他再次敦促各地方政府採納CDC的口罩建議;他表示,各地方政府展現領導力,「這取決於地方政府,CDC並未強制地方政府執行,州府強烈建議地方政府出台口罩令。」

葛謨表示,僅有口罩令也是不夠的,接種疫苗仍是最關鍵措施;他說,州府數據顯示,接種者感染新冠肺炎後住院和死亡的概率遠小於未接種者;新冠住院病人中,每10萬人中有1.9人打過疫苗;目前全州已有75%的成年人至少接種一針疫苗。