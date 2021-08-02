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葛謨：紐約MTA、航港局員工 勞工節前接種檢測二選一

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨2日宣布，大都會運輸署、紐新航港局將要求所有員工在勞工節之前接種疫苗，否則須接受每周強制檢測。(Getty Images)
紐約州長葛謨2日宣布，大都會運輸署、紐新航港局將要求所有員工在勞工節之前接種疫苗，否則須接受每周強制檢測。(Getty Images)

紐約州新冠疫情日益嚴峻，州長葛謨(Andrew Cuomo)2日宣布，大都會運輸署(MTA)、紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)將要求所有員工在勞工節之前接種疫苗，否則須接受每周強制檢測；州府目前仍在考慮是否出台口罩令，葛謨敦促地方政府率先行動。

儘管MTA是州屬機構，但其人員並非州府員工，因此州府無法對員工下達強制接種命令，須有機構自行要求；葛謨表示，這一決定雖然具有爭議，但十分必要；此前，他已經要求所有州府公務員接種或強制檢測，州府下屬公立醫院面向公眾的醫務人員則必須接種，沒有檢測選項。

同時，葛謨還敦促疫情傳播風險較高地區的地方政府，對所有面向公眾工作人員採取接種或檢測二選一的政策，包括醫護、教師、養老院人員等；他也繼續敦促私營企業要求員工和顧客接種。

儘管聯邦疾病防治中心(CDC)此前更新指導，建議民眾無論是否接種，在室內場所都應戴口罩，但葛謨2日並未發布口罩令，稱州府目前仍在考慮之中，他再次敦促各地方政府採納CDC的口罩建議；他表示，各地方政府展現領導力，「這取決於地方政府，CDC並未強制地方政府執行，州府強烈建議地方政府出台口罩令。」

葛謨表示，僅有口罩令也是不夠的，接種疫苗仍是最關鍵措施；他說，州府數據顯示，接種者感染新冠肺炎後住院和死亡的概率遠小於未接種者；新冠住院病人中，每10萬人中有1.9人打過疫苗；目前全州已有75%的成年人至少接種一針疫苗。

口罩 葛謨 檢測

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