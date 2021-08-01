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2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

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2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

記者顏嘉瑩／紐約報導
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

紐約市皇后區在本周末晚發生一起濫射案，兩名嫌犯在路上開槍射擊，在短時間內開了37槍，造成十人受傷；警方認為，此次射擊案為有計畫性的「協同攻擊」(coordinated attack)，受傷的十人中，七名為無辜路人，另外三名則是拉丁裔街頭幫派「Trinitario」的成員。

根據警方，上月31日周六晚約10時41分，警方接到多通報案電話，表示在皇后區99街與37大道附近，有多人被槍擊；警方公布的現場監視器畫面顯示，兩名身穿長袖上衣及長褲的男嫌，在左轉走進可樂娜37大道後，從衣服中掏出槍，開始朝著墨西哥餐館「Dos Bros」前用餐的人群開槍，而兩名開槍嫌犯後還有另外兩男騎著摩托車跟在後方，兩嫌開完槍後，隨即坐上摩托車，往37大道東向逃離現場。

影片來源：警方提供

警方在現場發現了37個彈殼和三發已經變形的子彈，而該起槍擊案一共造成八男、兩女受傷，在被送往醫院救治後，目前均無大礙。

紐約市警探長James Essig表示，看到如此案件發生讓人感到非常不安，「兩人晚上10時30分，在擠滿派對、用餐人潮的人行道上，就直接掏出槍來開槍」，他說：「據我們所知，他們在至少開槍37次之後，平靜的坐上摩托車逃離，非常無恥，這是一次無恥的協同攻擊。」

目前警方仍不知道攻擊者身分，而警方也不認為當時在餐館「Dos Bros」內舉辦的派對與槍擊案有關；警方描述，其中一名開槍男嫌身穿黑色連帽衫、黑色面罩、灰色長褲、黑色球鞋；第二名開槍男嫌身穿紅色連帽衫、面罩、灰色長褲和黑色球鞋。

另外兩名騎車接應者則是身穿有「美國老鷹」(American eagle)品牌標誌的灰色毛衣男子，以及身穿黑色汗衫的男子。

警方表示，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

槍手朝著餐館的用餐人群射擊，造成十人受傷。(市警提供)
槍手朝著餐館的用餐人群射擊，造成十人受傷。(市警提供)

槍手在開完槍後，坐上摩托車逃逸。(市警提供)
槍手在開完槍後，坐上摩托車逃逸。(市警提供)
槍手後還有兩名男子騎車接應。(市警提供)
槍手後還有兩名男子騎車接應。(市警提供)

紐約市 槍擊 皇后區

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