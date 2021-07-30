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紐約州教育廳：各學區暫按CDC要求準備秋季復課

記者金春香／紐約報導
聯邦疾病防治中心(CDC)最新指南建議學校內人員，無論是否接種，在校內都應戴口罩。(Getty Images)
聯邦疾病防治中心(CDC)最新指南建議學校內人員，無論是否接種，在校內都應戴口罩。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)最新指南建議學校內人員，無論是否接種，在校內都應戴口罩，但州府方面表示仍在評估CDC指南，還未對學校做出防疫要求；州教育廳日前建議在等待州府出台要求期間各學區先根據聯邦防疫準則準備秋季復課。

州府曾在6月取消校內口罩要求，而本周CDC的最新指南建議所有K-12學校的學生、老師、校工、訪客，無論是否接種，在校內都應戴口罩，這一指導也與紐約市府目前的規定一致，州長葛謨(Andrew Cuomo)對此表示，會密切關注校內疫情，再做是否要求佩戴口罩的決定。

州教育廳廳長羅莎(Betty Rosa)在最新備忘錄中表示，如今Delta變種病毒傳播速度不斷加快，州內學區都表示擔憂，州教育廳在焦急等待葛謨辦公室和州衛生廳發布更多學校重開指導，以進行全面的重開準備。

羅莎指出，州長辦公室告知教育廳，在州府還未出台具體要求前，州內學校將按照CDC的最新指南進行準備工作，無論接種與否，校內需要戴口罩。

紐約市秋季開學後將不再提供遠程教學，市長並已經表示公校會繼續實施口罩令。

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