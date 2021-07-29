曼哈頓網紅景點Vessel重開 14歲少年從頂層跳下喪生

位於曼哈頓中城哈德遜廣場的新地標Vessel開放後，因屢成跳樓自殺「聖地」而一度被迫關閉四個多月，直到今年5月才重開；誰料重開兩個月，29日再發生一起跳樓自殺案，一名14歲少年從Vessel頂層一躍而下，當場死亡。

根據警方消息，案件發生在當日下午1時許，遊人正多之時；該14歲少年毫無預警地從Vessel頂層第八層跳下，當場死亡；事發後Vessel疏散遊客，警方也封鎖現場，截至發稿尚未公布死者姓名。

這是Vessel自2019年開放以來發生的第四起自殺案。Vessel作為美國 歷史上規模最大的私人開發項目哈德遜廣場的地標，由由英國設計師赫斯維克(Thomas Heatherwick)與其工作 室聯合設計，本意是展現一個互動式的藝術作品，由154段樓梯、2500個台階相互連接著80個觀景平台，讓遊客們可觀賞紐約 和哈德遜河的廣闊景色。

但其開放性設計從建成伊始，就令一些人擔心會有安全隱患。「建築師報」(The Architect's Newspaper)前副主編瓦克斯(Audrey Wachs)曾在2016年的一篇評論中寫道，「當一個人爬上Vessel，欄杆只有齊腰高，由底貫穿至頂部，如果建得足夠高，就有人會產生往下跳的想法。」

Vessel從去年2月開始，跳樓自殺案頻傳，且死者都為青少年；在今年1月11日，第三名自殺者、一名21歲男子跳下後，Vessel宣布暫停開放。直到5月28日才重開，且要求必須兩人以上同行才可上去遊覽，現場駐守的工作人員也加倍，免費遊覽也改為上午11時後成人票價十元。誰料僅隔兩個月，第四起跳樓案就又發生。

若發現身邊親友有心理方面障礙或疾病，甚至有輕生傾向，請立即撥打全國自殺預防熱線 (National Suicide Prevention Lifeline)，(800)273-8255或聽障人士請撥打(800)799-4889，或使用危機短訊專線(The Crisis Text Line)，發送信息至(800)741-741進行諮詢。