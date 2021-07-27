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美最佳醫院排名 紐約這兩家進前十

記者黃伊奕／紐約報導
紐約長老會醫院的心臟科、糖尿病治療、心理科、精神科、神經科、風濕科，排名皆為全美前五。（美聯社）
紐約長老會醫院的心臟科、糖尿病治療、心理科、精神科、神經科、風濕科，排名皆為全美前五。（美聯社）

美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)27日公布全美年度最佳醫院排名，紐約市有兩間醫院入選前十名。明尼蘇達州的馬友診所(Mayo Clinic)獲全美第一。

哥倫比亞大學與康乃爾大學合營的紐約長老會醫院-(New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell)排名全國第七，紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospitals)列第八；西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)為第17名。

紐約長老會醫院的心臟科、糖尿病治療、心理科、精神科、神經科、風濕科，排名皆為全美前五。紐約大學醫院的心臟科、糖尿病科、腸胃科、老人科、神經科、骨科也為全美前五。西奈山醫院的老人科全美第一。

20間進入榮譽榜的醫院，各項醫療護理工作表現出色，評分標準包括治療結果、病患體驗、人力資源等17項服務管理，以及15項專科。

「美國新聞與世界報導」提醒，這些評分僅是參考，病患可從地點、保險、醫生建議等各方面綜合考慮，做出最佳選擇。

完整排名請見網頁：https://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。

紐約大學 美國 糖尿病

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