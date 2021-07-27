鎖定紐約法拉盛教堂 男嫌趁凌晨入內行竊

一名男性嫌犯日前鎖定法拉盛多間教堂，趁凌晨時入內行竊。(市警提供)

本月初在紐約 皇后區法拉盛 接連發生多起入室盜竊案，嫌犯鎖定教堂，在凌晨入內後行竊，共計盜走了150元現金和手機 、耳機等財物；警方27日公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。

影片來源：市警提供

根據轄區市警109分局，第一起竊盜案發生在9日早8時，嫌犯鎖定位於巴克萊大道(Barclay Avenue)153-11號的教堂「Chongsyn Korean Church」，強行破壞側門入內，再闖進辦公室中，盜走一個裝有50元現金的皮夾、眼鏡和行動電源。

第二起竊盜案發生在一周後的15日凌晨約4時58分，嫌犯撬開位於32大道142-08號的「Pure Presbyterian NY Church」教堂，按照同樣手法，再度進入教堂辦公室行竊，拿走內部的100元現金、一部手機、一對耳機、行動硬碟和一個蘋果耳機殼。

警方表示，嫌犯為男性，戴著眼鏡，身穿夾克及深色長褲，警方呼籲，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。