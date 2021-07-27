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紐約中央公園音樂會8.21演出名單出爐 入場須接種證明

記者金春香／紐約報導
中央公園大型音樂會將於8月21日舉行。（記者金春香／攝影）
中央公園大型音樂會將於8月21日舉行。（記者金春香／攝影）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)27日宣布，「我愛紐約：紐約市返鄉音樂會」將於8月21日在中央公園舉行，並公布演出嘉賓名單，民眾可從8月2日起登陸網站獲取免費門票，進場需要出示新冠疫苗接種證明。

市府此前宣布，8月將在全市五區舉行五場音樂會，時間和地點分別為：8月16日在布朗士區果園海灘(Orchard Beach)、17日在史泰登島Richmond County Bank Park、19日在布碌崙(布魯克林)陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)、20日在皇后區森林小丘體育場(Forest Hills Stadium)以及21日在中央公園。

中央公園音樂會的表演嘉賓包括著名歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、保羅賽門(Paul Simon)、珍妮佛哈德遜(Jennifer Hudson)、派蒂史密斯(Patti Smith)，紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)，脫口秀主持人吉米法隆(Jimmy Fallon)等。

白思豪表示，這場音樂會將慶祝紐約市從新冠疫情中「重生」，演出陣容前所未有，甚至可以比擬著名的1969年紐約伍斯塔克(Woodstock)音樂會。

白思豪說，80%的門票為免費，剩下的20%則是收費的VIP門票，花旗銀行(Citi)卡持有者可從7月29日上午時至8月1日晚10時間登陸citientertainment.com購買預售的VIP門票。

觀眾需出示疫苗接種證明入場，因活動在戶外舉行，不會強制要求戴口罩。

8月2日上午10時起，民眾可登陸NYC.Gov/HomecomingWeek獲取門票，音樂會將由CNN獨家直播；若2日未獲得門票，還可於3日和5日上午7時起、4日和7日上午9時起，以及6日上午10時起登陸同一網站獲取免費和VIP門票。

紐約市 白思豪 中央公園

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