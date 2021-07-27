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布魯克林地區檢察官 撤銷50年超過3500起大麻相關指控

記者顏潔恩／紐約報導
蔣莎樂27日通過視訊出現在布碌崙刑事法庭，撤銷過去50年超過3500宗與大麻相關的案件。(視頻截圖)
蔣莎樂27日通過視訊出現在布碌崙刑事法庭，撤銷過去50年超過3500宗與大麻相關的案件。(視頻截圖)

紐約州府自3月通過娛樂大麻合法化後，不少地區檢察官陸續撤銷持有或吸食大麻的相關指控；布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)27日宣布，再撤銷過去50年超過3500宗與大麻相關的案件，以幫助曾被指控的人士重返正常生活。

蔣莎樂27日通過視訊出現在布碌崙刑事法庭，指出自大麻合法化以來，布魯克林檢察官辦公室已撤銷240起待審案件，而涉及重罪的大麻指控則個別在法院審理後被撤除；但他說僅是辦公室不再起訴大麻指控還不夠，要求法官伊斯皮納(Keisha Espinal)撤銷3578起涉及持有或吸食大麻案件。

這些案件可追溯至70年代，只因逮捕令(open warrants)還保留在系統中，而此舉將撤銷布碌崙大部分的大麻案；蔣莎樂感謝法院花時間將這些陳舊的案件重新搜索出來，並正式地將他們撤除，目前包括布碌崙刑事法院和國王郡高等法院，只剩八起因駕駛期間吸食大麻或引發其他罪名的案件。

「長久以來，大麻指控對年輕人和少數族裔群體帶來更大的影響」，蔣莎樂表示，這些逮捕和指控毀了他們的人生，背負著罪名無法回到社會生活；他希望通過撤銷大麻輕罪，可讓民眾對司法更有信心，不會因害怕逮捕或遣返而在受到傷害時拒絕與警方交涉。

蔣莎樂表示，他的辦公室一直在引領全市將大麻合法化，前布碌崙地區檢察官湯普森(Ken Thompson)在2014年就不再起訴持有大麻指控，2017年作為代理地區檢察官的蔣莎樂進一步提出，不再起訴所有吸食大麻的案件；直到2018年9月起至今，其辦公室就屢次撤銷過往持有或吸食大麻的相關指控。

大麻合法化 布碌崙 檢察官

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