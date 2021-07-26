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紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

記者張晨／紐約報導
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)

一非洲裔男子25日下午在曼哈頓華埠當街大喊歧視華裔言論，隨後遭一名華裔群眾一拳毆倒在地；據悉，此非洲裔男子已在華埠遊蕩近15年，因為常常發出鳥類怪叫而被社區稱作「鳥人」，而其大放仇恨言論也非第一次，對此轄區市警五分局表示，沒有接到任何有關於其反亞裔揚言的報警，但卻接到了華裔民眾當街打人的報警，正在對此案進行調查。

根據一段在社交媒體上被火熱傳播的視頻，案發當日下午2時左右，在位於包厘街(Bowery)交宰也街(Doyers St.)處，一名非洲裔男子手扶單車大喊「傻X中國人，都得給我滾回中國去」等一系列帶有種族侮辱性的言論，而就在其罵到一半時，一名華裔民眾突然跳入鏡頭中，一記重拳直接揮在該男子頭部，致其倒地；而倒地後，該華裔民眾更是加擊數拳。

影音來源：取自臉書

此視頻一出使得許多華裔亞裔民眾連呼「大快人心。」帖下評論更是歡呼亞裔社區終於開始反擊，不再沈默。

而對社區人士和轄區市警而言，他們對這名非洲裔男子並不陌生，因為其經常發出奇怪的鳥叫而被稱作「鳥人」；他在華埠遊蕩的時間已經超過15年，經常在華埠的主幹道上、哥倫布公園(Columbus Park)附近發表反華裔的言論，但卻從沒有在肢體上對人進行過攻擊。

五分局表示，當日案發後無人對其發表的仇恨言論報警，反而接到了不少華裔當街毆打「鳥人」的報警，雖打人是因言論而起，但在案件處理上卻不能一概而論；憤怒情緒可以理解，但對他人進行肢體攻擊就要另當別論了。

五分局仍在對此案進行進一步調查。

華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)

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