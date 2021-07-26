就是他 曼哈頓非裔男先揍後搶 凌晨劫獨行女子

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓華埠 市警五分局轄區近日發生一起攻擊搶劫案件，一名女子獨自行走在街頭時遭一名非洲裔男子從攻擊到底後將隨身物品擄走；現該男子遭市警通緝。

警方表示，案件發生在23日凌晨大約5時10分左右，在史坦登街(Stanton St.)19號前，一名29歲的女性受害者被一名身分不明的男子從背後接近，此人握緊拳頭猛擊她的面部，並將她摔倒在地，隨後搶走了她的錢包，裡面裝有130元現金和信用卡 ；嫌犯隨後沿史坦登街向西逃跑。

轄區市警五分局公布了案發地附近的監控錄像，這名非洲裔嫌犯，身高約5呎10吋，體重170至180磅之間，最後一次看到時其身穿紅色運動衫、紅色襯衫、白色帽子和白色運動鞋。

警呼籲民眾如看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

影音來源：市警提供