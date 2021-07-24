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紐約市現攜西尼羅病毒蚊蟲 兩華社有蹤跡

記者顏潔恩／紐約報導
西尼羅病毒(West Nile Virus)主要通過攜帶病毒的蚊蟲叮咬而傳播給人類，常見於積水區、集水池、以及沼澤地。(Getty Images)
西尼羅病毒(West Nile Virus)主要通過攜帶病毒的蚊蟲叮咬而傳播給人類，常見於積水區、集水池、以及沼澤地。(Getty Images)

紐約市衛生局日前宣布，西尼羅病毒(West Nile Virus)入侵紐約市，在布魯克林日落公園和皇后區法拉盛等華社的水域均有發現；市衛生局呼籲紐約客夏天外出遊玩期間，要提高警惕，特別注意防止蚊蟲叮咬。

西尼羅病毒是黃病毒(Flavivirus)的一種，主要通過攜帶病毒的蚊蟲叮咬而傳播給人類，從今年六月中起，攜帶該病毒的蚊子在紐約市現蹤；當局已在全五區的積水區、集水池、以及沼澤地進行多次直升機噴灑及地面噴藥滅蚊。

根據數據，截止本月23日全五區多個郵遞區號(zip code)開始出現攜帶病毒的蚊蟲，其中包括華社在內，例如布魯克林11232日落公園、以及11228戴克高地；在皇后區，涵蓋11354、11355、11358的法拉盛、11356大學點、11357白石鎮(Whitestone)、11360、11362貝賽等華人群聚的地區也有蹤跡。

「紐約客享受夏日活動時也要注意安全」，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，簡單的步驟就能防止蚊蟲叮咬，可用防蚊液塗抹在手臂和腿部；積水區容易孳生蚊蟲，呼籲民眾若發現這些積水區要立即向311投報，會派人前來處理。

衛生局指出，多數感染西尼羅病毒的人會出現發燒、頭疼、肌肉痠痛和極度疲勞等暫時性的症狀，但有些人可能引發嚴重症狀，導致腦部和脊椎有感染風險；而該病毒所引起的腦炎迄今沒有治療方法，因此防治的最有效方式是防止蚊蟲叮咬和重視滅蚊。

當局表示，至今為止僅有一例疑似感染人類病例，目前還在調查中；但仍呼籲民眾提高警惕，尤其50歲以上高危人群或抵抗力較弱的人，外出時要準備更多措施，民眾若有被蚊蟲叮咬後出現類似症狀，要立即就醫。

紐約市 日落公園 法拉盛

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