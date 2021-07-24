司法部撤銷紐約州養老院死亡數據調查

司法部撤銷對紐約州養老院死亡數據調查。（州長辦公室提供）

根據司法部 23日向聯邦參議院多名議員發去的信函顯示，司法部決定不再對紐約州 府去年少報養老院 新冠死亡人數的相關指控進行調查。

新冠疫情爆發後，紐約州養老院出現高新冠感染死亡率，司法部去年8月根據「制度化人士民權法案」(Civil Rights of Institutional Persons Act，CRIPA)，要求紐約、新州、賓州和密歇根州四個養老院疫情大爆發的州提供詳細數據，了解是否須對養老院高死亡率擔責。

司法部助理副部長Joe Gaeta23日在信中指出，他們已經審查這四州提供的資料，以及司法部獲得的其他信息，他們決定不對紐約的任何養老院機構展開CRIPA調查；據悉司法部本周也向賓州和密歇根州發出相同內容的信函。

眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)對此發出批評，稱司法部拒絕調查的行為無視養老院受害者及家屬的公義。

叔叔在養老院因感染新冠去世的州眾議員金兌錫表示，目前有太多針對葛謨(Andrew Cuomo)及州府的調查，現在說拜登政府讓葛謨脫罪還為時過早。

紐約州有超過1萬5800人因感染新冠在養老院去世，該數字比州府最初公布的數字高出許多，原因是起初州府未將在醫院內死亡的養老院病患算入其中；葛謨幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)此前被爆出私下向民主黨議員道歉，稱因擔心川普指派的聯邦檢察官對州府進行調查，而沒有公開真實數字。

州長辦公室發言人拒絕評論。