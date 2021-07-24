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司法部撤銷紐約州養老院死亡數據調查

記者金春香／紐約報導
司法部撤銷對紐約州養老院死亡數據調查。（州長辦公室提供）
司法部撤銷對紐約州養老院死亡數據調查。（州長辦公室提供）

根據司法部23日向聯邦參議院多名議員發去的信函顯示，司法部決定不再對紐約州府去年少報養老院新冠死亡人數的相關指控進行調查。

新冠疫情爆發後，紐約州養老院出現高新冠感染死亡率，司法部去年8月根據「制度化人士民權法案」(Civil Rights of Institutional Persons Act，CRIPA)，要求紐約、新州、賓州和密歇根州四個養老院疫情大爆發的州提供詳細數據，了解是否須對養老院高死亡率擔責。

司法部助理副部長Joe Gaeta23日在信中指出，他們已經審查這四州提供的資料，以及司法部獲得的其他信息，他們決定不對紐約的任何養老院機構展開CRIPA調查；據悉司法部本周也向賓州和密歇根州發出相同內容的信函。

眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)對此發出批評，稱司法部拒絕調查的行為無視養老院受害者及家屬的公義。

叔叔在養老院因感染新冠去世的州眾議員金兌錫表示，目前有太多針對葛謨(Andrew Cuomo)及州府的調查，現在說拜登政府讓葛謨脫罪還為時過早。

紐約州有超過1萬5800人因感染新冠在養老院去世，該數字比州府最初公布的數字高出許多，原因是起初州府未將在醫院內死亡的養老院病患算入其中；葛謨幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)此前被爆出私下向民主黨議員道歉，稱因擔心川普指派的聯邦檢察官對州府進行調查，而沒有公開真實數字。

州長辦公室發言人拒絕評論。

養老院 紐約州 司法部

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