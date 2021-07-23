我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國拿下奧運首金 21歲楊倩摘女子10米空氣步槍冠軍

美1天增4萬確診 50州均飆升 白宮：提高接種率莫威脅

美芭蕾舞劇團 10月重返林肯中心 粉絲需完成接種及篩檢

財經新聞組╱綜合報導
美國芭蕾劇團10月重返主場林肯中心公開演出。（Getty Images）
美國芭蕾劇團10月重返主場林肯中心公開演出。（Getty Images）

國立美國芭蕾舞劇團(American Ballet Theatre)宣布，在因新冠病毒而停止室內表演一年後，將於10月重返紐約舞台。

ABT執行董事巴奈特(Kara Medoff Barnett)表示，「我們迫不及待地想在林肯中心劇院看到ABT。」「我們知道紐約粉絲渴望看到ABT的表演者再次登上舞台。」

ABT剛剛結束一次全美巡演，在84名舞者中挑選20人以及28名工作人員，在8個不同州進行戶外且有社交距離限制的表演。巴奈特表示他們將從今年夏天制訂的公衛協議中學習，以確保秋季在室內演出時一切順利安全。

他說，「我們希望繼續努力保護演出者、員工和觀眾的安全。」「這當然是在計畫戶外巡演時的首要考量，讓觀眾在享受夏日陽光的同時待在戶外。」

自2019年秋季最後一次演出季之後，ABT就取消現場表演並轉至數位轉播，一如全美和世界各地的許多芭蕾舞團一樣。

巴奈特說，新冠疫情是整個劇團適應和學習的時期。「我們一直在思考，特別是在過去的一年半中，該準備什麼樣的備用計畫、應變計畫。」「我們準備了許多備案。」

在林肯中心10月最後兩周展開的演出季期間，根據疾病控制與預防中心(CDC)的指導原則，舞台上下都可能需要接種疫苗或新冠病毒篩檢呈陰性。如果觀眾在最後一刻出現異常，門票可在演出當天中午之前退款。

巴奈特說，「我們正與林肯中心密切合作，同時也與我們的醫療團隊密切合作，致力於尋找可以繼續完成ABT使命的方法。ABT在過去81年來一直為觀眾帶來非凡的藝術表演。」

本季的表演將包括經典芭蕾舞劇《吉賽爾》(Giselle)，以及去年新創的22部作品中的3部。

ABT在2018年的收入有36%來自門票銷售，因此完整演出回歸是未來成功和持續運作不可或缺的一部分。

芭蕾 紐約 美國

上一則

紐約上州夏令營 31名兒童感染新冠

延伸閱讀

靜心看演出 別做破壞者

靜心看演出 別做破壞者
走過自娛自樂 京劇界盼登台開鑼

走過自娛自樂 京劇界盼登台開鑼
紐約亞洲電影節8/6揭幕 線上線下放映60部佳片

紐約亞洲電影節8/6揭幕 線上線下放映60部佳片
台灣國寶級北管樂師莊進才辭世 傳統戲曲痛失人才

台灣國寶級北管樂師莊進才辭世 傳統戲曲痛失人才
國寶級北管樂師莊進才辭世 傳統戲曲痛失人才

國寶級北管樂師莊進才辭世 傳統戲曲痛失人才

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20

超人氣

更多 >
東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
碰瓷案外案（上）

碰瓷案外案（上）