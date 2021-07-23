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Delta傳播迅猛 紐約市長呼籲私營雇主強制員工接種疫苗

記者張晨／紐約報導
Delta傳播迅猛，白思豪呼籲私營雇主強制員工接種疫苗。(市長辦公室提供)
Delta傳播迅猛，白思豪呼籲私營雇主強制員工接種疫苗。(市長辦公室提供)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)23日呼籲私營雇主在員工開始返回辦公室之際實施強制疫苗接種要求，這是市府為防止更具傳染性的Delta變種病毒導致的新冠病例激增所採取的新舉措之一。

「我們在半年多的時間裡完全保持自願接種的態度，也嘗試了所有形式的激勵措施。」白思豪當日在接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，但現在紐約市必須要繼續向前邁步，因為如今已經達到了純自願體系的極限。

就在白思豪發表上述言論的兩天前，他剛剛強制要求市公立醫院系統、衛生部門以及社區診所的員工接種疫苗，否則每周要接受病毒檢測。

數周來，白思豪一直堅稱，紐約市可以通過宣導和激勵措施，說服尚未接種疫苗的紐約人改變主意，比如捷運卡抽獎，以及周末在當地酒店「留宿」度假。

但這依然沒有阻止Delta變種病毒的傳播速度，根據衛生部的新統計數據顯示，過去四周，Delta占全部冠狀病毒病例的57%。

市府表示，紐約市的疫苗接種率相對較高，70%的成年居民至少接種了一次疫苗，這有助於防止像此前一樣的大規模爆發；但他們也警告說，Delta變種對那些不接種疫苗的人將構成巨大威脅。

白思豪後來重申，已經嘗試了所有其他方法，並取得了結果，但仍然需要更多的人接種疫苗；「我敦促每一個雇主都採取你願意接受的任何形式的強制措施，因為這將幫助我們抗擊新冠。」

他繼續說，「如果人們想要自由，如果人們想要工作，如果人們想要能夠繼續活下去，我們必須讓更多的人接種疫苗。」

紐約市 疫苗 白思豪

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