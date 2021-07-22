我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

武漢P4實驗室：投用以來 從未發生洩漏事件

涉幫中國在美「獵狐」再增3名 共9人涉案

記者黃伊奕/紐約報導

針對中國政府在美進行的獵狐行動，聯邦執法部門22日追加了余蘭（Lan Tu，姓名均為音譯）、翟勇強（Yongqiang Zhai）以及一名匿名人員起訴，加上此前已經提出起訴的六名中國政府特工，涉案人員總數達九人。

美國聯邦政府於2020年10月宣布起訴八名中國政府特工，指控他們在美國境內執行「抓貪官」的「獵狐行動」與「紅色通緝令」，其中五人被捕，另外三人已逃回中國；此案顯示，美國已拒絕配合和允許中國當局跨境來美追捕嫌犯。

根據當時公布文件，八人分別為朱峰(Zhu,Feng，姓名均為音譯)、胡吉(Hu,Ji)、李敏軍(Li,Minjun)、金鴻儒(Hongru,Jin)、 朱勇(Zhu,Yong)、Michael McMahon、榮靜(Rong Jing)與鄭聰穎(Zheng Congying)，被控非法充當外國政府代理人，威脅、騷擾、監視、恐嚇他人等罪名，其中六人還面臨實施跨州和國際跟蹤的指控。

聯邦指他們自2016年起以威脅、騷擾、監控等多種手段，逼迫一名居住在新澤西州、列入中國「紅色通緝令」名單的前中國政府官員「要麼回國自首，要麼自殺」；他們還以他的妻女等親友安全要脅，「這些行為已超出國家機構執法應有的作為，更像黑幫組織的運作手段」。

22日，聯邦更新了該案起訴人員名單，新增了由中國漢陽檢察官院府聘用的余蘭、翟勇強等共三人，並且對他們發布通緝令要求返回美國接受法庭審判；但是新的起訴名單中未見原本在冊的金鴻儒與榮靜兩人。

此外已經落網的朱勇、Michael McMahon、與鄭聰穎(Zheng Congying)三人，此前已在紐約東區聯邦法庭出庭，並表示不認罪，預計他們很快將再次上庭。

中國 美國 通緝

上一則

涉洗錢逾2800萬 7華裔控罪 最高20年監禁

下一則

紐約市七成成年人至少接種一劑疫苗 白思豪:下月辦音樂會

延伸閱讀

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座
加州失業金遭詐領300億 史考特獲任命查處

加州失業金遭詐領300億 史考特獲任命查處
孟昭文會中餐業者 允爭取更多紓困經費

孟昭文會中餐業者 允爭取更多紓困經費
學童返校戴口罩？家長決定

學童返校戴口罩？家長決定
攜大額現金出行被沒收？朱&施律師助您追回

攜大額現金出行被沒收？朱&施律師助您追回

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏
洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄