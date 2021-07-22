涉幫中國在美「獵狐」再增3名 共9人涉案

針對中國 政府在美進行的獵狐行動，聯邦執法部門22日追加了余蘭（Lan Tu，姓名均為音譯）、翟勇強（Yongqiang Zhai）以及一名匿名人員起訴，加上此前已經提出起訴的六名中國政府特工，涉案人員總數達九人。

美國 聯邦政府於2020年10月宣布起訴八名中國政府特工，指控他們在美國境內執行「抓貪官」的「獵狐行動」與「紅色通緝 令」，其中五人被捕，另外三人已逃回中國；此案顯示，美國已拒絕配合和允許中國當局跨境來美追捕嫌犯。

根據當時公布文件，八人分別為朱峰(Zhu,Feng，姓名均為音譯)、胡吉(Hu,Ji)、李敏軍(Li,Minjun)、金鴻儒(Hongru,Jin)、 朱勇(Zhu,Yong)、Michael McMahon、榮靜(Rong Jing)與鄭聰穎(Zheng Congying)，被控非法充當外國政府代理人，威脅、騷擾、監視、恐嚇他人等罪名，其中六人還面臨實施跨州和國際跟蹤的指控。

聯邦指他們自2016年起以威脅、騷擾、監控等多種手段，逼迫一名居住在新澤西州、列入中國「紅色通緝令」名單的前中國政府官員「要麼回國自首，要麼自殺」；他們還以他的妻女等親友安全要脅，「這些行為已超出國家機構執法應有的作為，更像黑幫組織的運作手段」。

22日，聯邦更新了該案起訴人員名單，新增了由中國漢陽檢察官院府聘用的余蘭、翟勇強等共三人，並且對他們發布通緝令要求返回美國接受法庭審判；但是新的起訴名單中未見原本在冊的金鴻儒與榮靜兩人。

此外已經落網的朱勇、Michael McMahon、與鄭聰穎(Zheng Congying)三人，此前已在紐約東區聯邦法庭出庭，並表示不認罪，預計他們很快將再次上庭。