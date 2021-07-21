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紐約六旬婦地鐵遇襲 遭非洲裔男從後揮拳猛擊頭

記者張晨／紐約報導
非洲裔嫌犯從後揮拳猛擊受害者頭部。(市警提供)
非洲裔嫌犯從後揮拳猛擊受害者頭部。(市警提供)

曼哈頓中央車站(Grand Central)七號線地鐵站台上近日發生一起無故攻擊(Unprovoked Attack)案件，一名六旬女子遭一非洲裔嫌犯從後揮拳毆打後腦，造成受害者輕傷，現該男子遭市警捷運分局通緝。

警方表示，該案發生在15日晚10時13分左右，在中央車站七號線站台上，一名60歲的女子正走在站台上，一非洲裔男子突然從後快步追上後舉拳攻擊，將受害人打倒在地後逃離現場。

警方20日晚公布了案發地監控視頻顯示，嫌犯本走在受害人身後，並保持著一定距離，但四下觀看後突然盯上了前方的受害者，隨後在幾秒中的時間內便實施了攻擊；警方現將這一案件定性為無故攻擊。

案犯後，受害婦女被送往西奈山醫院(Mt. Sinai Hospital)醫院進行治療，案件造成其腦部、手臂受傷。

警方稱，該非洲裔嫌犯作案後乘五號線向北逃逸，最後一次被看到時身穿灰色上衣，灰色長褲，未戴口罩，留有小鬍子，疑為遊民。

現呼籲民眾有看到與圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

非洲裔嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
非洲裔嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

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