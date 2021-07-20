MTA：紐約市今年地鐵公車票價不會上漲

今年MTA不會漲價。（記者金春香／攝影）

隨著搭乘公共交通工具乘客數量的不斷回升，大都會運輸署(MTA )19日宣布今年不會上漲地鐵 和公車票價，這是繼年初MTA方面宣布夏天前不會增加票價後，票價加價的再一次延遲。

MTA董事會成員施瓦茨(Larry Schwartz)19日在董事會會議上表示，「現在不是增長票價的時候，目前紐約 需要鼓勵更多民眾搭乘地鐵和公車，而一旦票價上漲，則可能會起到相反的作用。」隨後MTA發言人明頓(Tim Minton)證實了這一說法，確定MTA今年不會上漲票價。

施瓦茨還指出，MTA官員應該與州府和市府民選官員合作，尋找其他對低收入紐約民眾來說更公平的收入來源，MTA也許可以採取其他方式來彌補財務虧損，如設置高峰期和非高峰期不同費用，或要求遊客支付較高的公共交通費用，對Airbnb增收附加費等。

從2009年起，MTA每兩年就會對票價進行4%的加幅，按原計畫，2021年會是加價年，不過今年2月MTA董事會決定，在暫時獲得充足聯邦資金支持下，今年夏天前不會上漲地鐵和公車票價，且至2022年都不會削減地鐵和公車服務，也不會裁員。

不過今年4月，全市七個橋樑和兩個隧道費用仍增加，為MTA增入以盡可能避免未來MTA再次出現巨大財務虧損；目前橋樑隧道使用量已經基本恢復到疫情爆發前水平，6月車流量僅比2019年同月下降3%。

雖然沒有裁員，但MTA面臨嚴重人手短缺問題，MTA數據顯示，地鐵服務部門6月雇用人數為7591人，比5月減少102人，去年數百名地鐵員工退休或離職，但MTA並沒有補充人手，人員短缺導致服務減少，5月和6月都有超過8000趟車次被取消，7月前16天也已經取消超過5000個車次。