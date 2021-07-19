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紐約市三成醫護 未打新冠疫苗

記者和釗宇／紐約報導
紐約市公立醫院系統目前並未強制要求醫護接種疫苗。（市長辦公室提供）
紐約市公立醫院系統目前並未強制要求醫護接種疫苗。（市長辦公室提供）

紐約州成人疫苗接種率已近75%，然而州府數據顯示，目前紐約市仍有近三成醫護未打疫苗，全市公立醫院的醫護接種率只有60%。

紐約郵報報導，醫護接種率最低的三個區分別是史泰登島、布碌崙(布魯克林)和布朗士區，醫護接種率分別只有64%、62%和61%；皇后區醫護的接種率僅為67%，在醫院聚集的曼哈頓，醫護的疫苗接種率為76%，僅達到全州的平均水平，意味著每四個曼哈頓醫護就有一人未打疫苗。

目前並沒有規定強制要求醫護人員打疫苗，近來Delta變種病毒肆虐讓疫情出現小幅反彈，公衛專家表示，醫護人員的低接種率，恐會讓住院病人陷入險境；州眾議會衛生委員會主席高佛萊德(Richard Gottfried)表示，「仍有眾多醫護人員未打疫苗的事實令人不安，保護他們自己、保護病人、保持醫療系統運轉是很重要的，他們本應做出表率才是。」

紐約市公立醫院系統目前並未要求醫護接種疫苗，數據顯示，全市11家公立醫院人員的接種率也僅有60%；公立醫院發言人米勒(Christopher Miller)表示，「公立醫院持續為所有員工提供接種服務，至今已有數萬員工接種，數量還在不斷增長。」

目前全市僅有紐約長老會醫院系統(NewYork-Presbyterian Hospital System)要求醫護必須接種疫苗；大紐約醫護聯合會(Greater New York Hospital Association)主席拉斯科(Kenneth Raske)對此表示讚賞，「每家醫院都應該努力讓所有員工接種，問題是如何才能做到，很多醫院希望看到榜樣。」

市長白思豪(Bill de Blasio)也在記者會上被問及此事，但他僅簡單表示，目前的狀況「很有希望」迅速改善，很多工作正在進行當中，但並未透露是否支持強制醫護打疫苗的政策。

疫苗 紐約市 曼哈頓

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