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紐約市堂食全開 餐館周19日起開跑

記者張晨／紐約報導
紐約市堂食全開餐館周19日起開跑。(記者張晨/攝影)
紐約市堂食全開餐館周19日起開跑。(記者張晨/攝影)

紐約作為世界餐飲之都，在疫情限制令鬆綁後終於在19日首次為堂食的食客端上新鮮出爐的菜品；本次的夏季餐館周將恢復堂食，餐館周將持續五周時間，全市五區共有超過500家餐館參加。

承辦餐館周活動的市旅遊局(NYC & Company)表示，全市共有530家餐館參與本次餐館周，遍布全市75個社區，有超過40種菜餚風味；餐廳將推出21元或39元的午餐套餐，每個套餐至少包含一種主菜和一道配菜；而且，本次餐館周的堂食部分，將推出125元的「招牌晚餐體驗」，包括三道菜或以上的餐點，以及品酒、配酒和主廚餐桌體驗。

受疫情影響，今年年初的餐館周活動僅限外帶，但目前紐約市疫情已經降溫並開始經濟重啟，白思豪強調餐館周將在重振經濟中起到重要作用，「這將會令人驚艷，想一想你一直想去的那家餐廳，這一個集會；這將是一個完美的超級餐館周。」

市旅遊局主管施密德(Alyssa Schmid)表示，餐館周的核心主旨向消費者提供平時享受不到的折扣和餐食，把自己最好的一面展示給食客，以吸引新顧客成為回頭客。

蘇活區高檔海鮮餐廳Lure Fish Bar行政主廚克拉克(Preston Clark)表示，我們不會在餐館周上小氣，儘管價格有一點折扣，但確實是餐廳展示特色的機會，擴大食客群體，提高用餐體驗，這樣每個人都能參與其中。

餐館周將於7月19日開幕並持續至8月22日，市民可前往https://www.nycgo.com/restaurant-week/查看詳情；萬事達卡(MasterCard)的持有者若購買39元的套餐，將享受10元的折扣，同時有機會贏得20萬哩的航空里程。

疫情 紐約市 白思豪

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