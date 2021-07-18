24歲中國留學生 佛州車禍墜河喪生

24歲的林澤穎不幸在車禍中喪生。（家屬提供）

來自中國福建的24歲留學生林澤穎於12日在佛羅里達州駕車時遭車禍 ，車輛失控衝入道旁湖中，不幸身亡，其遠在家鄉的父母獲知消息後悲痛欲絕，但苦於疫情導致的美中旅行禁令仍未取消，不知如何才能來美國 為獨子辦理身後事；其在美親友18日求助紐約 社團，希望美中兩國政府能給予幫助。

林澤穎舅舅陳先生受家人委託，18日到布碌崙向美國亞裔社團聯合總會求助。他說，兩天前收到林澤穎母親來電，才得知外甥已不幸車禍逝世。

根據事故發生地警局消息，車禍發生在12日清晨4時30分左右，林澤穎駕駛一輛跑車在佛州馬丁郡(Martin County)內95號州高速路南向行駛；期間與同向行駛的一輛休旅車發生碰撞，隨後車輛失控，撞上一個暗溝，衝入一旁湖中，連車帶人沉入湖內。

警方趕往現場將林澤穎打撈上岸時他已身亡，車禍原因仍在進一步調查中。

陳先生說，林澤穎於2015年18歲時來美留學，當時從紐約入境還是他前去機場接的機，但僅在紐約停了幾天便前往加州上學；林澤穎目前報住加州的蒙特利公園市(Monterey Park)，室友見好幾日沒有了他的音訊，便前往警局報警，結果警方一查，發現他死在了佛州一場車禍中。

陳先生說車禍發生時林澤穎獨自一人，至今不清楚他為何從加州跑去佛州；陳先生說，林澤穎十分聰明，學習成績也非常好，平時過年過節也都會發微信問候，但因生活不在一起，兩人自紐約一別後再也沒見過，沒想到竟然是永別。

林澤穎遺體至今仍停放在佛州的殯儀館內，遠在福建家鄉的父母自從得知此消息後整日以淚洗面，唯一心願就是來美辦理兒子身後事，並將其骨灰帶回家鄉安葬；陳先生說林澤穎是家中的獨子，父母不會英文，也從未來過美國，加上疫情影響，不知該如何才能來美。

亞總會會長陳善莊了解林家人困境後，幫助聯繫了中國駐美大使館、中國駐紐約總領館和多位國會議員辦公室，希望能在中國和美國兩國政府支持下，讓林澤穎父母順利獲得簽證，來美處理兒子身後事，也讓林澤穎能魂歸故里。