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紐約皇后區天主堂 聖像遭砸碎後吐痰

記者洪群超／紐約報導
森林小丘的仁慈聖母天主堂前兩座聖像被砸碎。（天主教布碌崙教區提供）
森林小丘的仁慈聖母天主堂前兩座聖像被砸碎。（天主教布碌崙教區提供）

紐約市再發生一起針對宗教場所的仇恨犯罪案件，位於皇后區森林小丘的一座天主堂前的聖母和聖女像在17日凌晨遭砸毀；嫌犯作案全程被教堂的監控拍下，警方指出，嫌犯為一名20多歲女子，作案時一身黑衣，不但拿錘子敲碎兩座有80多年歷史的聖像，還向砸碎後的殘骸吐唾沫。

事發教堂為位於森林小丘有近百年歷史的仁慈聖母天主堂(Our Lady of Mercy)，而被砸碎的兩座聖像為1937年起就佇立在教堂門口的聖母瑪利亞像和聖女小德蘭像。

根據轄管該區的市警112分局，作案女嫌於17日凌晨3時半左右，跨越圍欄衝入教堂前的草坪，先是用力推倒兩座雕像，再將兩座雕像拖到人行道上，不斷在水泥路面摔打，還持錘子敲擊雕像；再砸碎兩座雕像後，女嫌還朝碎片吐口水。

而根據警方及教堂工作人員表示，通過調集監控錄像，發現此女是第二次破壞該教堂前的兩座雕像；她在14日時就曾試圖推倒這兩座雕像，但當時沒有給雕像造成損壞，教堂次日也並未報警；誰料她間隔幾日後再行破壞，並準備好錘子前來。

該天主堂神父Frank Schwarz表示，這類充滿仇恨的行為令人心碎，他祈禱這類針對天主教和其他宗教的仇恨犯罪能盡快中止，宗教包容應成為現代社會的準則。

市警仇恨犯罪小組已介入調查。警方也呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人或有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

該黑衣女子凌晨砸碎森林小丘仁慈聖母天主堂前兩座聖像。（市警提供）
該黑衣女子凌晨砸碎森林小丘仁慈聖母天主堂前兩座聖像。（市警提供）

仇恨犯罪 手機 紐約市

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