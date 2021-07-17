8大道賭檔夜間槍響 1華男中彈傷勢嚴重

8大道晚間賭檔外發生一起槍擊案，一名華男身受重傷，圖為多部警車抵達現場調查。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 16日晚一間賭檔外突發槍擊 案，兩名華男 疑似因私人仇恨陷入紛爭，其中一人拔槍朝對方胸口開槍，傷者送往附近醫院搶救，傷勢嚴重但目前還活著；知情者透露，涉案兩人是福州同鄉，不知何緣故結下多年仇恨，案發數天前傷者已多次上門騷擾華男，當晚該名華男自衛才開槍射傷對方，目前正在逃逸中。

消息指出，槍擊案發生於16日晚間10時40分左右，受傷的華男是在7、8大道交58街被開槍擊中，槍手之後便逃到8大道5802號樓上的一個非法經營賭檔，隨即又下樓往7大道方向逃逸；傷者中彈後人還清醒，向路人求助，不久後多輛警車和救護車抵達現場，將傷者送往醫院搶救。

警方跟著目擊者提供的消息，封鎖了賭檔所在的區域，不准任何人離開；經過一夜的調查，警方未能逮捕槍手，直到隔天17日早晨時仍在現場調查，並向附近的商店業者截取監控視頻。

一名賭檔知情人士透露，涉案的兩名華男是認識多年的同鄉，但不知為何結下深仇大恨，自從傷者得知對方在該地賭博時，經常堵在門口騷擾他；華男後來應該是在賭檔內藏了一把手槍，案發當晚兩人再陷入爭執時，華男就從某一處掏出手槍，追著傷者後頭，一路到街上開槍。該人堅稱，槍手是自衛才開的槍。

另名知情人士則透過監控錄像發現，案發時傷者曾一度慌張地從這棟樓樓上跑下來，連其中一隻拖鞋落在地上也不回頭，然後便穿過馬路跑到對街、往左7大道方向逃命；最終在住宅區域門前被跟在後頭的男子開了槍。

一名目擊者表示，多名警察抵達現場時，一名福州女子帶領著警察來到賭檔的位置調查，由於對外頭的混亂情況感到混亂，並沒有出門查看；而坊間對這起案件又有別的說法，有人提到傷者是幫派成員，疑似多次上門收保護費、或是跟賭檔的股東有經濟糾紛，對方看不過眼於是掏槍解決問題。

對於傷者的身分，當地不少人均表示很眼熟，名字疑似是綽號「外甥」的林勇，居住在12大道60多街，過去曾在餐館裡打工；他現在正留院觀察中，傷勢非常嚴重。

警方形容槍手是身高6呎、體重200磅的50多歲的華男，案發時穿著白色上衣、牛仔短褲、黑色Nike球鞋；若看到形跡可疑者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。