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「角聲」疫後首場實體表演 奚江辰小提琴演奏吸睛

記者牟蘭／紐約報導
基督教角聲佈道團17日為慶祝角聲學習中心成立七周年，邀請小提琴家奚江辰等表演嘉賓演出。(記者牟蘭／攝影)
基督教角聲佈道團17日為慶祝角聲學習中心成立七周年，邀請小提琴家奚江辰等表演嘉賓演出。(記者牟蘭／攝影)

基督教角聲佈道團17日為慶祝角聲學習中心成立七周年，邀請小提琴家奚江辰等表演嘉賓演出，為重啟後的社區帶來信心；角聲福音廣場總監陳熾表示,，音樂最能撫慰心靈，他期盼這場演出幫助民眾盡快走出黑暗的疫情，重返正常的生活。

奚江辰曾在譚盾指揮的多媒體歌劇「門」擔任小提琴獨奏，並出演大型歌劇「圖蘭朵」，以及在Double French Bill擔任樂團首席；他當天帶來Cantabile與How Great Thou Art，兩首小提琴獨奏，並與教友合作「有福的確據」鋼琴與小提琴合奏曲。

角聲佈道團學習中心教務主任王瓊表示，為慶祝學習中心成立七周年，當天的活動帶來評劇清唱、二胡演奏、獨唱、舞蹈表演，並展示繪畫與插花作品等；她說，當天的音樂會是角聲重啟後，首次舉辦實體的表演，她期盼更多民眾通過這場表演，重回角聲參與相關的活動。

王瓊說，疫情期間，角聲學習中心轉為遠程教學，學生數量減少到疫情前的60%；她表示，角聲7月將線上與實體結合的形式向學員授課，歡迎民眾報名致電(718)799-8213諮詢詳情。

陳熾表示，因疫情的影響，許多民眾出現心理問題，他期盼這場表演能幫助民眾走出黑暗的疫情，恢復正常生活；他說，角聲將繼續開展一系列的藝術活動，計畫在8月的每個周末，在角聲使命中心舉辦藝術展覽與文藝沙龍，幫助社區重新恢復生機。

疫情 歌劇 遠程教學

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