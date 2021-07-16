紐約「亞洲電影節」將播放林青霞張曼玉「新龍門客棧」

紐約亞洲電影節8月開幕，帶來60多部電影，包括「新龍門客棧」。(NYAFF提供)

第20屆紐約 亞洲電影 節(NYAFF)將於8月6日啟動，採取線上和線下兩種放映方式，展映60多部來亞洲多國的優秀電影。

去年該電影節受疫情影響改為線上舉行，今年採取線上和線下結合方式，將放映的電影中有多部為北美首映，也有不少經典老片，此外由於近月來仇恨亞裔攻擊事件頻發，電影節致力於將更多亞裔作品帶給美國觀眾。

為紀念20周年，本屆電影節還邀請香港 駐紐約經濟貿易辦事處共同作為主辦方，將於8月11日在林肯中心廣場Damrosch Park放映1992年的經典香港電影「新龍門客棧」(New Dragon Gate Inn)。

紐約亞洲電影節行政總監Samuel Jamier表示，在經歷過去一年被迫改為線上放映後，大家非常興奮今年能夠回歸線下觀影，尤其今年能夠給大家帶來經典影片，集結了林青霞、張曼玉等眾多香港巨星的「新龍門客棧」，今年是該電影首映29周年，是極佳慶祝亞洲電影節20周年的作品。

此外電影節還將首映日本導演Yu Irie的作品「Ninja Girl」，中國導演許慧晶的「棒！少年」(Tough Out)，該片講述一群來自全國各地的困境少年，被選入北京市郊一個愛心棒球基地，組成一支特殊的棒球隊，跟著70歲傳奇教練從零開始學習打棒球的故事。

今年影展將繼續包括「香港全景」系列，共放映12部港產影片，包括吳君如的四部電影，紀錄片「好好拍電影」(Keep Rolling)等。

本屆電影節將於8月6日至22日期間舉行，影票將於7月23日開始出售，線上放映票價為每場12元，線下實體觀影為每場15元，並提供折扣通票，更多信息可登錄http://filmlinc.org/nyaff2021。