紐約州長葛謨本周末將接受性騷擾指控調查問話
據多家媒體報告，深陷性騷擾和掩蓋州內養老院新冠死亡真實數字醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，將於本周末接受負責調查的州檢察長辦公室問話，州檢察長詹樂霞(Letitia James)聘用的外部律師計畫於17日在州府奧伯尼質詢葛謨，主要內容與性騷擾指控相關，這可能是為期四個月的調查的最後階段。
詹樂霞辦公室今年3月宣布針對葛謨性騷擾指控的獨立調查，由前紐約南區聯邦檢察官金賢俊(Joon H. Kim)和勞工法律師克拉克(Anne Clark)領導進行，二人也預計在本周末親自在州府對葛謨進行問話。
據知情人士透露，詹樂霞與金俊賢和克拉克所屬的兩個律師事務所，共簽署了350萬元的合同，作為調查費用。
葛謨高級顧問阿佐帕迪(Rich Azzopardi)發布聲明表示，州長辦公室已經多次表示，會配合調查工作，但不想在調查完成前發表任何評論，然而持續的洩密事件，只能證明州檢察長調查的政治動機。
目前詹樂霞辦公室還未公布任何調查相關時間線，但預計她將於夏末以報告形式公布調查結果；此外也不排除調查人員向葛謨問話後若發現其他需要，可能會重新向其他證人問詢。
除性騷擾指控外，詹樂霞辦公室還在調查葛謨涉嫌利用州府資源出版回憶錄，並獲得500多萬元版權收入的指控；而聯邦政府則在調查葛謨的養老院疫情隱瞞的指控。
葛謨日前已經開始為競選連任籌款，上月在曼哈頓中城舉行的首次籌款會就籌得超過百萬元，並獲得部分勞工工會領袖的支持；不過據最新民調顯示，只有33%的受訪者認為他應再爭取連任。
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