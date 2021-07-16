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紐約州長葛謨本周末將接受性騷擾指控調查問話

記者金春香／紐約報導
紐約州長葛謨本周末將接受性騷擾指控調查問話。（紐約州長辦公室）
紐約州長葛謨本周末將接受性騷擾指控調查問話。（紐約州長辦公室）

據多家媒體報告，深陷性騷擾和掩蓋州內養老院新冠死亡真實數字醜聞的紐約州葛謨(Andrew Cuomo)，將於本周末接受負責調查的州檢察長辦公室問話，州檢察長詹樂霞(Letitia James)聘用的外部律師計畫於17日在州府奧伯尼質詢葛謨，主要內容與性騷擾指控相關，這可能是為期四個月的調查的最後階段。

詹樂霞辦公室今年3月宣布針對葛謨性騷擾指控的獨立調查，由前紐約南區聯邦檢察官金賢俊(Joon H. Kim)和勞工法律師克拉克(Anne Clark)領導進行，二人也預計在本周末親自在州府對葛謨進行問話。

據知情人士透露，詹樂霞與金俊賢和克拉克所屬的兩個律師事務所，共簽署了350萬元的合同，作為調查費用。

葛謨高級顧問阿佐帕迪(Rich Azzopardi)發布聲明表示，州長辦公室已經多次表示，會配合調查工作，但不想在調查完成前發表任何評論，然而持續的洩密事件，只能證明州檢察長調查的政治動機。

目前詹樂霞辦公室還未公布任何調查相關時間線，但預計她將於夏末以報告形式公布調查結果；此外也不排除調查人員向葛謨問話後若發現其他需要，可能會重新向其他證人問詢。

除性騷擾指控外，詹樂霞辦公室還在調查葛謨涉嫌利用州府資源出版回憶錄，並獲得500多萬元版權收入的指控；而聯邦政府則在調查葛謨的養老院疫情隱瞞的指控。

葛謨日前已經開始為競選連任籌款，上月在曼哈頓中城舉行的首次籌款會就籌得超過百萬元，並獲得部分勞工工會領袖的支持；不過據最新民調顯示，只有33%的受訪者認為他應再爭取連任。

葛謨 性騷擾 紐約州

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