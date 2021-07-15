紐約華埠強吻性侵觀光客還搶劫 警方公布男嫌近照

男嫌日前在華埠強吻、性侵受害人，更搶走錢包。(市警提供)

日前在曼哈頓 華埠，一名從德州 到紐約市觀光的58歲婦人，在路上遭人強吻性侵，更被搶走錢包；警方15日公布嫌犯近照，呼籲知情者提供線索。

https://youtu.be/H0WMaGMH4B8

(影音來源：市警提供)

根據轄區市警五分局消息，11日凌晨3時15分該名58歲婦人走在路上正要返回酒店，行經聖詹姆士坊(St. James Pl.)5號時，一名男嫌走近無故抓她的屁股，並強行親吻她的臉頰，還從受害人的手提包裡拿走了錢包。

過程中受害人掙扎，男嫌更將受害人推倒在地，導致受害人前臂瘀青；男嫌搶走錢包，得手100元、信用卡和受害人的德州證件後，往南朝珍珠街(Pearl St.)方向逃逸。

目前該案正由曼哈頓特別受害人小組(Special Victims Squad)調查，警方呼籲，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。