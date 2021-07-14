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葛謨、亞當斯聯手 籲解決紐約市槍支暴力問題

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨和民主黨紐約市長候選人亞當斯14日舉辦聯合記者會，表示將整治紐約市的槍支暴力問題。()
紐約州長葛謨和民主黨紐約市長候選人亞當斯14日舉辦聯合記者會，表示將整治紐約市的槍支暴力問題。()

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)和民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)14日舉辦聯合記者會，表示將整治紐約市的槍支暴力問題，改善公共安全；葛謨表示，亞當斯和他理念相同，有勇氣也有能力帶領紐約市改變現狀，二人將全面密切合作；亞當斯則再度表達挺警立場，表示「進步派不應只是主張關閉雷克島監獄，而是應阻斷向監獄輸送犯人的管道。」

葛謨表示，他和亞當斯都屬於進步派民主黨人，「進步派的意思是，領導人要帶領民眾進步，要解決實際的問題，而非紙上談兵；紐約市處在關鍵時刻，面臨槍支暴力的問題，77%的受害者是非洲裔、西語裔，這是重大的民權問題；這個問題不能只是說教讓人們不要用槍，州府將推出青年就業項目，讓年輕人明白除了加入幫派之外，還有更好的出路。」

(影音來源：州長辦公室YouTube頻道)

葛謨說，紐約市目前處於疫後恢復過程中，當下的作為將決定紐約市的未來，「由於治安太差，民眾和小商業者都在逃離紐約市，他們未來能否回來取決於我們怎麼做；我們要解決這些問題，給市民一個積極的未來，讓人們看到進步；我相信亞當斯能做到這一點，他和我政治理念相同，兼具勇氣和能力，我們將全面合作，向全美證明我們將解決問題。」

亞當斯則表示，教育、警察、槍支等很多問題在疫情之前就存在，但是這些問題的話語權被很多沒有實際經驗的政客占據，「他們劫持了進步派這個詞；我才是正統的進步派，不會將這一頭銜拱手讓人；進步派不應只主張關閉雷克島監獄，而是應該切斷網雷克島監獄輸送犯人的管道；我們應該支持警察積極執法，同時也要投資擴大就業，這樣才能讓年輕人有事可做，讓市民安心上街。」

紐約市 亞當斯 監獄 葛謨

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