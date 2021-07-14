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全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

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全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

記者顏伶如／綜合報導
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

炎炎夏日，位於同一個城市裡相隔數條街距離的不同社區，氣溫經常出現華氏15度至20度的差異，影響原因包括林蔭、綠地面積多寡及鋼筋水泥使用量。熱浪來襲時，都市熱島效應(urban heat island)可能具有致命殺傷力，柏油路、公路面積較大，建築物數量也較多的社區，大量吸收陽光能量導致溫度攀升，公園、河流及路樹較多等綠化較普遍的地區，吸收熱能則相對較少。根據統計，在全美158個都會區當中，都市熱島效應最嚴重的前三名，依次為：紐奧良、紐瓦克(Newark)、紐約市

專門研究氣候變遷危機的非營利組織「中央氣候研究中心」(Climate Central)公布統計結果，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，前十名為：紐奧良、紐瓦克、紐約市、休士頓、舊金山、波士頓、芝加哥、邁阿密、巴爾的摩、羅德島州普羅登斯(Providence)。

「中央氣候研究中心」氣候科學部主任裴爾辛(Andrew Pershing)說，統計結果有點讓人意外。他說，只要是與「都會」有關的統計，紐約市、芝加哥如果沒有名列前茅，就會讓人意外，但這份排行榜令人出乎意料的是，鳳凰城、拉斯維加斯及雷諾(Reno)竟然都沒上榜。

他說，鳳凰城、拉斯維加斯及雷諾對於面對高溫較有經驗，懂得運用較為輕巧的材料鋪設道路，例如避用在高溫環境會融化的黑柏油。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，最新研究顯示，相較於白人居多的社居，以非洲裔、西語裔民眾為主的社區，受到都市熱島效應衝擊的比例偏高。

波特蘭州立大學(Portland State University)氣候適應及都會政策教授桑達斯(Vivek Shandas)分析，低收入族群、少數族裔民眾通常住在林蔭、綠地較少的地點，能夠乘涼避暑的地點有限，但從事工作卻必須在烈日底下勞動數小時，租屋地點通常沒有適當的冷氣空調。

專家指出，氣候變遷危機讓高溫頻頻打破紀錄，各地城市應該拿出更多行動對抗都市熱島效應，必須思考不同建材的吸熱差別，要種植更多樹木，規畫綠地空間。

裴爾辛說，綠地通常被安排在郊區或有錢人社區，如此問題在美國都市規畫中存在已久，「我覺得所有人都應該可以享有綠地空間，這點是非常重要的」。

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