亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

此前紐約市一名亞裔 男子因未用狗繩遛狗，遭一名白人女子用歧視性語言攻擊，近來另一則影片傳出，該名女子又在曼哈頓 公園裡，對著一名未用狗繩綁狗的亞裔女子辱罵和吐口水；亞裔女子表示，當時公園裡有其他白人也未用狗繩拴住愛犬，但該名女子偏偏就盯上自己，不斷用種族歧視 言論開罵。

取自@mk__ml11 TikTok

該事件發生於上周某個早晨6時30分，在曼哈頓下城的砲台公園(Battery Park City)；事件中的亞裔女子拍下視頻在抖音上發布，該名白人女子看見她的愛犬未用狗繩拴住時，朝她走近並破口大罵，當亞裔女試圖讓對方冷靜，白人女子回應道「我就是要罵你，狗狗不能待在草地上，你是神經病嗎？」。

發現亞裔女對著自己拍攝時，白人女子也態度傲慢，「繼續拍啊，我們可以站在這裡一整天」，她接著用種族歧視言論展開攻擊，表示亞裔女看不懂告示牌的英文字；「就因為我是亞裔嗎？請問你是種族主義者嗎？」，亞裔女反擊問道。

「顯然你不需要做美國人必須遵守的事情」，白人女子強詞奪理，表示對方不會英文，所以自己聽不懂亞裔女說的話；消息指出，白人女還朝亞裔女吐了好幾次口水。

亞裔女在抖音表示，事發時公園裡的人屈指可數，但也有白人跟她一樣解開愛犬的狗繩，在公園裡玩耍；當她質問對方為何不去提醒別人時，白人女回應道「白人向來遵守規則」，這番言論更讓亞裔女感到對方這樣的行為是出於種族動機。

她也說，很遺憾當時現場的其他人眼見這一幕，第一時間不是站出來譴責白人女的種族言論，而是馬上用狗繩拴住愛犬。

這已不是該名白人女子首次針對亞裔騷擾，日前一名亞裔男子在街上未用狗繩遛狗，她路過看到時開罵，接著叫對方「滾回自己的國家」，還多次引誘寵物狗跑到馬路上，故意讓狗狗差點被車撞；另外她也曾莫名阻止民眾玩滑板，追在當事人的身後制止，行徑令人不解。

影片來源：youtube/Joseph Morris