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紐約市新增病例過去一周增三成 多來自接種率較低社區

記者和釗宇／紐約報導

市府數據顯示，紐約市過去一周的七天平均日新增新冠感染者數量，比前一周大增32%；其中，全市十個疫苗接種率最低的地區中，有六個社區的陽性率全市最高；市長白思豪(Bill de Blasio)呼籲民眾盡快接種疫苗，並表示雖然陽性率增加，但新冠住院、死亡人數仍繼續下降；他還說，保險起見，秋季復課後學生返校仍須繼續戴口罩

市衛生局的數據顯示，在連續數周創新低後，全市七天平均檢測陽性率目前已增至1.22%，過去一周以來的日平均新增感染者數量，比前一周大增32%；白思豪表示，確診數量的確有小幅反彈，但新冠住院率則下降24%，11日僅日新增一例死亡，疫情態勢仍然樂觀；他說，疫苗是撲滅疫情的關鍵，市府將加大力度在接種率較低的社區部署疫苗資源，增加接種率。

而根據州府數據，目前紐約市的七天平均陽性率已從7月5日的0.63%升至11日的0.91%；其中，史泰登島的陽性率高達1.42%，為全市五區最高，該區部分社區的接種率較低；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)也表示，全市新增病例主要來自史泰登島接種率較低的社區，「我們需要讓在未來幾周內，盡可能然更多人接種疫苗。」

此外，白思豪還表示，全市公校秋季全面復課後，師生在校內仍應保持戴口罩；他此前曾表示，計畫制定一個普遍的公校口罩規定，「目前我們仍計畫繼續在校內戴口罩，但也可能作出更改；根據目前的防控措施和復課努力，我對秋季完全復課有絕對信心，但也須根據情況變化調整防疫規定，目前看來校內戴口罩仍然是正確的，我們將繼續評估。」

口罩 疫苗 紐約市

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