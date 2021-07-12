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紐約餐館周下周開幕 恢復堂食 今起預訂

記者和釗宇／紐約報導
取自紐約餐館周網站
取自紐約餐館周網站

紐約餐館周下周即將開幕，紐約市白思豪(Bill de Blasio)12日宣布，本次的夏季餐館周將恢復堂食，即日起開始預訂；餐館周將持續五周時間，全市五區共有超過500家餐館參加。

承辦餐館周活動的市旅遊局(NYC & Company)表示，參與的餐館遍布全市75個社區，有超過40种菜餚風味；餐廳將推出21元或39元的午餐套餐，每個套餐至少包含一種主菜和一道配菜；而且，本次餐館周的堂食部分，將推出125元的「招牌晚餐體驗」，食客將享用三個以上菜品。

疫情影響，今年年初的餐館周活動僅限外帶，但目前紐約市疫情已經降溫並開始經濟重啟，白思豪強調餐館周將在重振經濟中起到重要作用，「這將會令人驚艷，想一想你一直想去的那家餐廳，這一個集會；這將是一個完美的超級餐館周。」

餐館周將於7月19日開幕，12日至15日開放預訂，市民可前往https://www.nycgo.com/restaurant-week/預訂並查看詳情；萬事達卡(MasterCard)的持有者若購買39元的套餐，將享受10元的折扣，同時有機會贏得20萬哩的航空里程。

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