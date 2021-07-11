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華盛頓廣場公園暴打餐車攤販潑辣醬 紐約警公布涉案者照片

記者顏嘉瑩／紐約報導
日前在華盛頓廣場公園發生圍毆案，警方公布涉案五人照片。(市警提供)
日前在華盛頓廣場公園發生圍毆案，警方公布涉案五人照片。(市警提供)

上月在曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)外，發生一名移民餐車攤販，遭到年輕人暴打事件，該名被毆的餐車攤販受傷嚴重，認為自己差點「流血過多致死」；警方公布嫌犯照片，呼籲知情者提供線索，並將調查事件發生經過。

根據警方消息，上月27日晚約10時40分，一名65歲的埃及移民餐車攤販，遭到五人圍毆，警方表示，事件發生是由於五人抱怨餐車售價太貴，才會引發衝突；不過根據現場影片，其中一名餐車員工發表反同言論後，導致雙方爭執，五人開始推打並朝著攤販丟瓶子，造成受害人臉部被割傷以及其他部位受傷，被送醫救治。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)也在推特上公布涉案的五人照片，表示警察需要市民的協助來指認這些人，「我們想要了解整起案件的經過。」

被打的65歲攤販表示，當天他是在兒子有人的餐車協助，他聲稱打人者拿辣醬潑他的眼睛，「我的眼睛刺痛灼燒，接著很多人圍上來攻擊我、推我，從後面打我，我根本不知道我在流血」；由於受傷嚴重，該名攤販當下認為自己將「流血過多致死」。

對於事發原因，攤販說，五人的其中一名女性搶走了插在餐車上的美國國旗，表示應該要換成代表同志的彩虹旗才對。

該名攤販在被毆後感到相當害怕，表示自己絕對不會再重回華盛頓廣場公園；該公園近日問題眾多，由於遊民及聚眾吸毒者占據，市警在上月曾實施宵禁卻引發多起警民衝突。

警方表示，若民眾有任何有關涉案者的線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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