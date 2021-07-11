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Delta變種病毒肆虐 亞當斯：已接種者在室內也應戴口罩

記者和釗宇／紐約報導
確定將代表民主黨參選紐約市長的亞當斯表示，由於傳播速度更快的Delta新冠變種病毒肆虐，已接種新冠疫苗的民眾在室內公共場合也應該戴口罩。(美聯社)
確定將代表民主黨參選紐約市長的亞當斯表示，由於傳播速度更快的Delta新冠變種病毒肆虐，已接種新冠疫苗的民眾在室內公共場合也應該戴口罩。(美聯社)

已經確定將代表民主黨參選紐約市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)11日表示，由於傳播速度更快的Delta新冠變種病毒肆虐，已接種新冠疫苗的民眾在室內公共場合也應該戴口罩

亞當斯在接受CNN採訪時表示，「我認為我們寧可謹慎過頭，也不應冒風險；只要我進入擁擠場合，我現在仍然戴口罩。」

聯邦疾病防治中心(CDC)今年5月鬆綁口罩規定，表示完全接種的民眾在餐廳、商場、辦公室、健身房、髮廊等絕大多數室內場所，都可不戴口罩、不保持社交距離，紐約州府隨即表示全面執行這一建議；但亞當斯表示，完全支持洛杉磯縣衛生部門上月做出的建議，即無論是否接種疫苗，民眾在室內公共場合仍應該戴口罩，「要想盡可能避免重蹈過去疫情爆發的覆轍，我們就應該傾向於這一點。」

市府數據顯示，儘管新冠住院率、死亡人數仍持續下降，但陽性率和新增病例數已現增長趨勢；市長白思豪(Bill de Blasio)日前表示，全市七天平均新冠檢測陽性率升至1.16%，雖然遠低於疫情高峰時期，但與幾周前的數字相比已經增倍；而且，過去四周全市新確診病例中，26%感染Delta變種病毒，該數字在一周前為17.1%，在一個月前則僅為4.9%，專家預計下周Delta將成為全市最主要感染病毒。

口罩 亞當斯 紐約市

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