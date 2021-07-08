亞當斯打破與葛謨不合傳聞 將任命女性市警總局局長

民主黨紐約市長候選人亞當斯(中)澄清與州長葛謨不合傳言。(美聯社)

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)此前宣布紐約州進入槍支暴力緊急狀態，但卻遭到已確定將代表民主黨參選紐約市 長的亞當斯 (Eric Adams)反嗆「為何等了這麼久」，引起他與葛謨不合的猜測；亞當斯8日澄清，此言並非意在批評葛謨，而是批評全美的槍支暴力現狀，葛謨發言人也表示同意亞當斯的說法；亞當斯還說，將兌現競選諾言，將首次任命女性擔任市警總局局長。

亞當斯表示，「為何等了這麼久」這一反嗆是對全美槍支暴力犯罪現狀的批評，而不是批評葛謨，「全美一直處在槍支暴力緊急狀態之下，但卻一直被無視，現在是時候讓聯邦政府、州府和地方政府合作解決這個問題。」

亞當斯對葛謨的反嗆讓人猜測他和葛謨之間可能不和，而葛謨已經常年與現任市長白思豪(Bill de Blasio)水火不容，而葛謨團隊顯然也在極力否認這種猜測；葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)表示，亞當斯的說法是「正確的」，暗示目前紐約市槍支暴力是白思豪引起的，「州長之所以介入此事，是因為地方政府做的太少。」

亞當斯還表示，將兌現自己的競選諾言，將首次任命女性擔任市警總局局長；「如果我上任市長，我的市警總局局長將是女性，因為現在是時候打破這一玻璃天花板了。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點