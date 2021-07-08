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紐約皇后夜市本周六起 免門票入場

記者牟蘭／紐約報導
皇后夜市自本周六起將免除5元的門票。圖為皇后夜市。(本報檔案照)
皇后夜市自本周六起將免除5元的門票。圖為皇后夜市。(本報檔案照)

紐約市第六屆皇后夜市日前回歸，迎來上萬饕客，該夜市的負責人王榮光(John Wang)宣布，10日起(本周六)開始，食客無需支付5元的門票，即可入內購買品嘗來自全世界90多個國家的美食

王榮光7日宣布，根據州、市府對露天集市防疫方針，夜市開放的前三周以提前或實體售票的方式限制顧客的人數，從本周六10日起，食客無需再支付5元門票，即可入內購買美食，「我們希望盡快免除門票費用，否則我們很難堅稱這是一個社區活動」。

因受疫情居家避疫的影響，王榮光表示，民眾急需外出並參加社交活動，而門票成為控制人群聚集的有效方式，「希望我們今年再也不用這樣的方式控制人數」；他表示，夜市在前三周共收取了1萬元左右的門票收入，其中這筆收入淨額的20％將用於促進種族平等以及新冠救助和恢復工作。

在皇后夜市的開幕典禮上，該區的區長理查茲(Donovan Richards)宣布將6月19日定為「皇后夜市日」(Queens Night Market Day)；據統計，在過去五屆中，皇后夜市接待了超過100萬名顧客，為來自90個不同國家的300多個小攤販提供場地，疫情爆發前的2019，夜市平均每周接待近1萬5000名顧客。

今年的夜市維持每道菜品五元的定價，部分食物的價格為六元，共收到600多個攤位申請，這些攤販將在本屆夜市輪換「登場」，想要參與的商家請登錄https://bit.ly/QNM-Vendor-2021在線申請，或寄送電郵至[email protected]諮詢詳情。

皇后區夜市位於紐約科學館(New York Hall of Science)旁，搭7號地鐵至111街站下車，步行四個街區可至。每周六下午4時至午夜開放，至10月30日，官網：http://queensnightmarket.com/。

紐約市 疫情 美食

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