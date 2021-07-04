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紐約康尼島吃熱狗大賽 「大白鯊」衛冕 再破世界紀錄

記者黃伊奕／紐約報導
男子組參賽選手正在裁判計數下狂吞熱狗。（美聯社）
男子組參賽選手正在裁判計數下狂吞熱狗。（美聯社）

紐約布碌崙(布魯克林)康尼島國慶日傳統活動「國際吃熱狗大賽」4日登場，雖然女子組因日裔選手須藤美貴(Miki Sudo)懷孕未出戰，但男子組綽號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)不但蟬聯冠軍，還以10分鐘內狂吞76個熱狗，破了由自己創下的世界紀錄。

「國際吃熱狗大賽」從1972年舉辦至今，已成為紐約國慶日地標性活動， 每年在布碌崙(布魯克林)康尼島舉行，吸引上萬名觀眾到場觀看；去年因新冠疫情，賽事沒有開放現場觀眾觀看，今年疫情好轉，大賽重新開放觀眾參與，但地點改在瑪摩利公園(Maimonides Park)舉行，現場座無虛席，歡呼尖叫連連。

曾13次加冕大胃王，世界排名第二的切斯納一開始以每分鐘狂吞十個熱狗的速度進食，很快便和第二名拉開距離；他在去年比賽中，就打破世界紀錄，10分鐘狂吞了75個熱狗。

在今年的比賽中，他雖然面臨勁敵斯派(Geoffrey Esper)的又一次挑戰，但在現場觀眾加油吶喊中，他再次創造奇蹟，10分鐘內狂吞76個熱狗，連續14次奪冠的同時，也再次打破自己創下的紀錄。

女子組衛冕冠軍和世界紀錄保持者須藤美貴去年曾創下10分鐘吞下48.5隻熱狗的紀錄，今年因懷孕而未出戰；經過一場激烈的角逐，今年女子組冠軍獎牌由來自亞利桑那州的公校教師萊斯科(Michelle Lesco)奪得，她在10分鐘內吞下30.75個熱狗。

切斯納(左)奪得男子組冠軍，並破吃熱狗世界紀錄。（歐新社）
切斯納(左)奪得男子組冠軍，並破吃熱狗世界紀錄。（歐新社）
康尼島熱狗大賽由切斯納(左)和萊斯科(右)，分別奪得男子組與女子組冠軍。（美聯社...
康尼島熱狗大賽由切斯納(左)和萊斯科(右)，分別奪得男子組與女子組冠軍。（美聯社）

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