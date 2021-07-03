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法拉盛一酒樓外牆脫落 砸傷72歲華裔長者

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法拉盛一酒樓外牆脫落 砸傷72歲華裔長者

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛凱辛納大道的皇朝豪庭部分外牆脫落。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛凱辛納大道的皇朝豪庭部分外牆脫落。(記者牟蘭╱攝影)

位於法拉盛凱辛納大道的皇朝豪庭餐廳，2日50呎的外牆從建築的正面與側面脫落，砸傷一名72歲的華裔男性；市樓宇局(DOB)調查後，開出「強制清空令」(Full Vacate Order)，要求業主在人行道安裝遮棚，保護行人的安全，並請工程師檢測外牆的穩定性。餐廳人員表示老闆不在，未對此事置評。

紐約市警3日指，2日下午1時54分左右，109分局與市消防局接到報案，稱一名72歲的華裔男子，被位於凱辛納大道46-45號皇朝豪庭坍塌的「腳手架」砸傷，後送至紐約長老會皇后醫院急救，至截稿前尚不清楚受傷情況。

消防員隨後致電市樓宇局，要求接手調查。

市樓宇局的發言人魯丹斯吉(Andrew Rudansky)3日回應，工作人員到達現場後，發現該餐廳建築的部分外牆脫落；經調查，發現約有50呎由泡沫聚苯乙烯、灰泥和膠合板製成的外牆，從建築的正面與側面脫落，直接掉到人行道上，造成一名行人受傷。

檢查後，市樓宇局開出強制清空令，要求業主立即在相關路段安裝人行道棚，並由工程師檢測樓宇的外牆；此外，因未妥善維護樓宇，被開出一張罰單，當局稱，將繼續跟進該案以確保業主遵守這些規定。

3日上午，該餐廳外牆脫落的區域被封鎖線圍住，仍有許多顧客前來光顧；購買餐食的楊先生表示，他繞道從停車場的入口進入購買外賣，並不了解正門封鎖的緣由。

法拉盛凱辛納大道的皇朝豪庭部分外牆脫落。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛凱辛納大道的皇朝豪庭部分外牆脫落。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛凱辛納大道的皇朝豪庭部分外牆脫落。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛凱辛納大道的皇朝豪庭部分外牆脫落。(記者牟蘭╱攝影)
樓宇局開出強制清空令。(記者牟蘭╱攝影)
樓宇局開出強制清空令。(記者牟蘭╱攝影)

紐約市 檢測 華裔

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